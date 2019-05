La disciplina militar es la observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión militar; leyes y ordenamientos que son la esencia de aquélla. No dependen de la decisión de un solo hombre, incluido su comandante supremo, sino que son la esencia y parte medular de su trabajo.

Desde luego tal disciplina, en concordancia con la normatividad respectiva y por supuesto con la Constitución, tutela los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. E insisto, lo mismo su comandante supremo, que es el Presidente de la República, como la milicia en general se deben someter a esos principios sin los cuales el ejército, la armada y la fuerza aérea carecerían de sentido ya que son parte fundamental del Estado de Derecho. Por supuesto, éste se puede modificar de acuerdo con el procedimiento que la misma Constitución establece, pero nunca por decisión personal.

Ahora bien, la tarde del último domingo habitantes de La Huacana, Michoacán, sometieron y desarmaron a elementos del ejército luego de que dos pobladores fueron heridos, entre ellos un niño, durante un operativo de los militares contra el crimen organizado. Los pobladores habían realizado bloqueos en distintos puntos de La Huacana y tras retener y desarmar a los militares les exigieron que les regresaran armas de grueso calibre que les habían decomisado minutos antes, afirmando que se levantaron en armas debido al constante acoso del crimen organizado. Estos son los hechos. Sin embargo, el Presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina llevada a cabo el pasado martes destacó la actitud, valor y responsabilidad de los soldados manifestando que ese hecho no les resta autoridad sino que les da más”.

Y añadió: “por eso todo mi apoyo a los marinos y soldados que son pueblo uniformado. Van a mantener una actitud prudente porque están conscientes de que se tienen que respetar los derechos humanos y de que a nadie se le puede privar de la vida” Por último el Presidente afirmó que “es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo”. Lo que pasa es que el Estado no debe ni puede renunciar a la coerción constitucional, legal y jurídica; y menos en la situación actual del país. No se trata de matar ni de privar de la vida indiscriminadamente, salvo en las situaciones que el Derecho justifica o no culpa. Por ello precisamente las fuerzas armadas de México tienen instrucciones muy claras de respetar los derechos humanos y de actuar conforme a la ley.

No es fácil, aunque es negativo política y jurídicamente hablando no ejercer la autoridad y llevar la prudencia hasta límites que implican falta de ella. Nadie se puede hacer justicia por propia mano y todo indica que hacia allí iban los pobladores de La Huacana. El irrestricto apego a la ley, por cierto, es la fórmula juarista que más respeta y aprecia el Presidente; lo cual significa que él se debe someter a ella. Por otra parte es imposible coartar el derecho del pueblo a defender su vida y propiedades ante el acoso del crimen.

En suma, yo creo que en momentos tan delicados como los actúales habría que delimitar, respetando siempre el marco constitucional y legal, el actuar de las fuerzas armadas y no darles la carta blanca de la prudencia, lo cual equivale a transferirle al crimen la autoridad de hacer lo que quiera. Ni exceso o abuso de autoridad (autoritarismo) ni exceso o abuso de prudencia (inacción gubernamental). Menudo reto tiene el gobierno.

