La disyuntiva del gobernante

Fue Aristóteles en su célebre tratado de la “Ética a Nicómaco” el primero en hacer referencia a la “épichairekakía” al tratar de identificar qué era la virtud.

Inicialmente consideró que en el alma (psiché) existen una serie de “afecciones” (deseo, miedo, audacia, pasión, amistad, odio, celo, piedad), a las que acompañan el placer o el dolor; “capacidades” que las permiten experimentar y “estados” que nos conducen a sentirnos bien o mal ante las afecciones. Ante ello, concluyó que la virtud no podía ser afección ni capacidad sino un “estado de elección” (término medio) entre dos vicios: uno por exceso y otro por deficiencia. Concepto que, a su vez, retomó de los pitagóricos para quienes lo bueno sólo podía ser de una manera y lo malo de muchas, reconociendo más adelante que no en todas las acciones y afecciones humanas podía haber un término medio. Para probarlo incorporó a lo largo de su tratado una veintena de ejemplos, algunos escalofriantes (comer carne humana; abrir el vientre a una embarazada y devorar a su feto; sacrificar a la madre y comérsela, entre otros), que nos confirman cómo la degradación de la naturaleza humana no es sólo un fenómeno de la contemporaneidad.

Sin embargo, Aristóteles habría de destacar en particular tres acciones y tres afecciones cuyo sólo nombre -asentaba- conlleva maldad al ser malas de suyo (to autà) y que en ningún contexto hombre alguno debería elegirlas sin importar las circunstancias que les hubieran dado origen. Las tres acciones malas así identificadas por el estagirita y con las cuales nunca se acertará sino siempre se errará son el adulterio, robo y homicidio, siendo las afecciones la desvergüenza, envida y una más cuya traducción en las lenguas de origen latino carece de un equivalente preciso: la épichairekakía.

Afección que desde la perspectiva aristotélica se encuentra en un extremo afectivo, siendo su opuesto la envidia, ya que mientras ésta es el dolor por la alegría y éxito ajenos y en el centro de dichas afecciones se encuentra Némesis -en tanto virtud de aflicción ante el infortunio, por el cual tiene como misión establecer justicia y venganza-, la épichairekakía se erige en la alegría ante el infortunio que pueda sufrir alguien.

¿Hay forma de profundizar en su comprensión? Vayamos a su etimología. épichairekakía procede de “epi” (sobre), “chará” (alegría) y “kakón” (mal). Literalmente: afección sobre la alegría ante el mal. Aunado a ello, la mitología gregorromana personifica a las tres entidades. Visualizado de un modo simple y probablemente las tres asociadas en su génesis con Nix (diosa primigenia de la noche): Ptonos (envidia) se erige en el “daemon” de los celos y la envidia, Némesis en diosa de la venganza (justicia retributiva) y de la fortuna y Épichairekakía (vinculada con Kakía, la “daemon” del vicio), en númen de la maldad moral, odio, hostilidad, depravación, sadismo y perversidad.

Ante ello, cabe la terrible pregunta: ¿es posible solazarse con la desgracia de otro? Lamentablemente está en la naturaleza humana, tal y como la historia y la literatura nos lo confirman, pero además se agudiza en algunos seres. De ahí que en este contexto intentar encontrar un equivalente en el español resulte difícil y limitante, aún para quien lo traduce como “maledicencia” y, peor aún: “regocijo”. No, la épichairekakía aristotélica es mucho más profunda que ello y su mejor y más profundo equivalente no sólo es el concepto que procede del mundo germánico (difundido con equivalentes específicos en el escandinavo y ruso): “Shadenfreunde” (proveniente de “Schaden” daño y “Freude”, alegría), la alegría por el daño que aparece registrado en diversos textos de habla alemana desde mediados del siglo XVIII. Lo es ante todo la definición que de él nos brindó Arthur Schopenhauer: “sentir envidia es humano, gozar de la desgracia de otros, demoníaco”.

Categoría que Nietzsche obviamente habría de cuestionar: “todo placer en sí mismo no es bueno ni malo”. No obstante, hoy en día científicos de todo el mundo confirman que sentir Shadenfreunde genera una alta descarga de dopamina que activa los centros del placer, lo cual es propio de personalidades con alguna psicopatía y de pacientes con demencia frontotemporal, al grado que entre mayor es su reacción ante dicho sentir menor es su control cognitivo y mayor su desinhibición y atribuibilidad de pensamientos e intenciones a otras personas.

En pocas palabras, a mayor Shadenfreunde menor empatía, solidaridad, compasión y, por lo tanto, salud mental, lo cual es especialmente grave cuando quienes cultivan Shadenfreunde en sus corazones y psiques son quienes tienen bajo su mando el poder de una Nación. Los ejemplos sobran: Nerón, Calígula, Gengis Khan, Mussolini, Hitler, pero desgraciadamente no son los únicos y siguen existiendo los que gozan del dolor ajeno. Sí, son los gobernantes que en vez de hacer suya la mítica elección de Hércules -registrada por Xenofonte en sus “Memorabilia”- de seguir a la virtud (Areté), eligen a la maldad. Aquélla que tentó al héroe diciéndole: “Mis seguidores me llaman Felicidad, mis detractores me llaman Kakia”.





