La economía mexicana en 2023 desde una mirada equilibrada 

Vale la pena repasar la prospectiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre México para este nuevo año, como una mirada equilibrada y desde un observatorio externo, sin que se le puedan atribuir sesgos por la efervescencia y la polarización política que se vive en el país. Por añadidura, porque propone canales de mejoría prácticos y practicables que suelen perderse de vista la agenda pública local.

La OCDE prevé que el PIB de México se desacelere de 2.5% en 2022 a 1.6% en 2023, para subir a 2.1% en 2024. El descenso es importante, máxime si se considera que esa proyección es bastante alta en comparación con los consensos de las más recientes encuestas a analistas: la última del Banco de México, publicada el 16 de diciembre, apunta a un 2.9% en el año que terminó, 0.92% en el que arranca y 1.74% en 2024.

En general, el cierre anual fue mejor a como se veía hasta hace poco, ya con la inflación habiendo cruzado un máximo y en una perspectiva de moderación gradual, en adición a un segundo semestre con una actividad más vigorosa a la anticipada. Sin embargo, el escenario para el 2023 no ha dejado de ensombrecerse.

En el caso del crecimiento, la proyección está cada vez más lejos del 3% con el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público construyó el presupuesto federal, con riesgos de que las cuentas no alcancen, en un contexto nacional cada vez más enrarecido por el futurismo electoral, y uno internacional con múltiples hendiduras por las que puede colarse mayor inestabilidad en los mercados.

El análisis de la OCDE considera que el consumo interno se verá respaldado por la mejora gradual del mercado laboral tras el golpe de la pandemia, pero matizado por la alta inflación. Prevé que las exportaciones sigan beneficiándose de la integración en las cadenas globales de valor, aunque ese dinamismo estará mitigado por la anticipada desaceleración de la economía estadounidense. No prevé una recesión en el país vecino, pero sí da por descontada la desaceleración.

En cuanto a la inflación en México, la OCDE estima que descenderá de 8% en 2022 a 5.7% en 2023 y a 3.3% en 2024. Es decir, mejor, pero, por un buen tiempo, todavía alta y sin que podamos cantar victoria. Puede añadirse que, con el índice subyacente en niveles históricos, sin que se aviste aún el punto de inflexión, no pueden descartarse que se presenten potenciales recaídas. Recordemos que ésta medición es la que omite bienes y servicios con precios volátiles y suele ser más consistente con presiones de un carácter más estructural.

Para la OCDE, la política fiscal del Gobierno de México sigue siendo prudente, sin menoscabo de la continuidad de prioridades de éste, como programas sociales, en particular las pensiones no contributivas, como pensiones a adultos mayores, y los proyectos de infraestructura en el sur, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor ferroviario del Istmo de Tehuantepec. No da su opinión sobre éstos, pero sí cree que pueden ser sostenidos a corto plazo.

No obstante, la posición fiscal es menos sólida. La OCDE espera que el déficit presupuestario aumente a 3.6% del PIB en 2023 desde el 3% en 2022, y que la deuda pública se estabilice en torno al 50% del PIB. Un punto a favor: “México también ha comenzado a reconstruir los colchones fiscales, mediante la reposición gradual del fondo de estabilización, que ahora tiene 0.1% del PIB en recursos disponibles”, reconoció. “Este es un paso bienvenido para aumentar la capacidad de reacción en caso de un impacto negativo”.

El organismo pone atención al mecanismo de estabilización del precio minorista de combustibles, con el cual, apunta, hay estimaciones de que la inflación pudiera haber sido contenida en entre 2 y 4 puntos porcentuales. Sin embargo, como antes lo hizo el Fondo Monetario Internacional, señala que el costo fiscal asociado se calcula en 1.4% del PIB y que sería más efectivo usar ese tipo de ganancias para ampliar el espacio fiscal, con apoyos más específicos a sectores vulnerables e incentivos al ahorro de energía.

La OCDE llama a mantener una política monetaria estricta para anclar las expectativas de inflación, pues espera que persistan las presiones, y considera que se justifican más aumentos de las tasas de interés: supone que la referencia aumentará a 10.75% para el primer trimestre de 2023 y se mantendrá en ese nivel hasta principios de 2024, cuando comenzaría a reducirse gradualmente.

Resaltan las líneas de acción que propone para mejorar la perspectiva, cuestiones que en estos años han quedado relegadas, cuando deberían estar al centro: contar con órganos reguladores robustos e independientes; impulso a la productividad y a la inversión, que, hay que subrayarlo, ha caído hasta 10% respecto a los niveles previos a este sexenio; reducción del costo regulatorio para la actividad económica formal; mejoría en la educación, la salud y la infraestructura.

Son temas en los que México venía avanzando desde los años 90 y ahora se ha caído en un bache en muchos de ellos. Sin embargo, es posible salir de éste rápidamente si hay realismo, pragmatismo y, sobre todo, si se pone por delante el interés del país.

No lo dice la OCDE, pero de cumplirse sus pronósticos, este sexenio cerraría con un crecimiento anual promedio de 0.45%, más bajo que en los seis previos, incluyendo el de la presidencia de Miguel De la Madrid, cuya media fue 0.58%, en los años de crisis recurrentes de la “década perdida”, y 400% menos que en la segunda marca sexenal más baja.