La educación, el derecho menospreciado

El Presidente López Mateos, decretó en 1957 la creación de la Comisión Nacional de Libro de texto gratuito y obligatorio para la educación primaria. Se reafirma la rectoría del Estado en la impartición de la Educación, y más allá de las vicisitudes que se enfrentaron en cada sexenio, donde el enfoque del presidente en turno buscaría influir con su pensamiento en la revisión temática de las ediciones, se debe destacar que se inscribe un derecho fundamental para todas las niñas y niños, aunque sigue pendiente la garantía de la calidad pedagógica.





A mis años, todavía tengo presente la sensación inconfundible que me provocó el olor de mis libros de texto al recibirlos en el primer año de primaria. Sin embargo la cruda realidad me alcanzó como a millones de niñas y niños de diversas generaciones; me apresto a contar la anécdota. Mi madre convenció a la directora de la escuela primaria pública cerca de mi casa para que me aceptara en el primer año. No había ya pupitres, así que la negociación se concretó en que llevase mi banquito y una tabla para escribir sobre ella; así fuimos todo el año mi madre cargándolos, y yo haciendo lo propio con mis libros. Mi maestra Laurita era sensacional. Pasé al segundo año sabiendo leer en voz alta muy bien, escribía perfecto y era ducha en las sumas y las restas. Duré 4 días en el segundo grado, con autorización de mi madre me pasaron al tercer grado. Ahí terminó mi gusto por la escuela con una maestra totalmente contraria a mi queridísima profesora del primer año. Para mi penar la tuve 3º, 4º, y 5º: pasé de panzazo al 6º grado. El retumbadero del borrador sobre nuestras cabecitas era la incomodidad menor.





En Finlandia en los años 70s deciden que la Educación hasta la secundaria es un derecho que otorga gratuito el Estado junto con una comida diaria en todos los colegios. El y la alumna son el eje central del sistema de educativo. Cuando se realiza hace 21 años por primera vez la prueba PISA todo el mundo se asombró por el indiscutible primer lugar de Finlandia cuyo Sistema educativo se funda en la filosofía de que cada alumna, cada alumno, son lo importante y la base de la educación.





Nelson Mandela, enfatizó que “sólo la educación de las masas puede liberar al pueblo. Un hombre (y una Mujer) educado no puede ser oprimido, si es capaz de pensar por sí mismo”. En México conviene preguntarnos si se educa para abatir la opresión o no.





La verdad, salvo honrosas excepciones, quienes han estado al frente de la Secretaría de Educación Pública, sólo han sido empleados del Presidente en turno. El Interés Superior de la Niñez sigue siendo una aspiración en un país donde se anteponen otros intereses que no tienen nada que ver con los y las alumnas.





Para muestra está la actual Secretaria de la SEP, Delfina Gómez, más allá de que diga Hermosillo y Cananea son parte del Estado de Jalisco y otras anécdotas que evidencian su deficiencia profesional, su partido recibió multa del INE, y fue ratificada la misma por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al confirmarse, que ella como Presidenta de Texcoco, retuvo arbitrariamente diezmos del salario de empleadas y empleados, para darlos a MORENA. Este hecho debiese ser motivo para su remoción; pero si sigue en el cargo, se confirmará el nivel de empatía y compromiso de este gobierno con las niñas y los niños. Es este tema, no hay de otra.