La enseñanza del inglés

En las últimas semanas se abrió un debate a partir de las declaraciones del secretario Esteban Moctezuma sobre los maestros como facilitadores del aprendizaje del idioma inglés. La propuesta para quienes estamos en el medio educativo es sensata y lógica; sin embargo, algunos por malquerencia o ignorancia han criticado de manera infundada esta idea.

La realidad es que los medios tecnológicos están cambiando los procesos de enseñanzaaprendizaje, en especial en el de idiomas, hoy más gente aprende inglés en internet que en otra aula, basta ver el número de comerciales de aplicaciones y escuelas en línea, que han mostrado su efectividad.

La experiencia en el aprendizaje de idiomas nos muestra que la mayoría de los mexicanos no aprendieron el inglés en una aula, muchos lo hicieron cuando migraron a otro país, a través de plataformas en línea o tuvieron una formación básica del idioma que se potencializó mediante la televisión u otros medios. Resulta absurdo suponer que sólo con un maestro en un grupo se aprende inglés.

La esencia de la innovación es la audacia, pensar diferente y ver más allá de lo obvio, construir soluciones donde todo el mundo ve problemas y este es el caso de la propuesta del Secretario, que tiene evidencia en la práctica de las telesecundarias que han dado muy buenos resultados en donde el maestro es un facilitador.

Es obvio que el Programa Nacional de Inglés (Proni) de la administración anterior no funcionó, no hay mejora de aprendizaje ni tampoco condiciones para su implementación, de acuerdo con la empresa educativa internacional Education First (EF), México pasó del lugar 44 al 57 en el dominio del inglés a nivel mundial; por lo que es necesario repensar cómo enseñarlo.

El aprendizaje del inglés no es únicamente para alumnos de mediano y alto ingreso, es una de las demandas más sentidas en todo el país. Un ejemplo interesante es la propuesta del diputado Delfino López Aparicio, que en su participación dentro de los foros para la reforma constitucional en la Cámara de Diputados señaló que la educación en el caso de comunidades indígenas debería ser trilingüe con su lengua originaria, el español y también con el inglés.

La educación esta cambiando, es conveniente y saludable explorar nuevas alternativas, innovadoras pero posibles, audaces y responsables, sin duda la del Secretario Moctezuma lo es.