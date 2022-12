La era de TikTok: ¿qué comunidad estamos creando?

Twitter: @cons_gentil

Durante los años recientes hemos atestiguado la caída de la popularidad de Instagram frente a la creciente relevancia de TikTok, especialmente entre la Generación Z. Y a pesar de que su importancia haya sido descartada en un inicio como una red social dedicada a bailes y tendencias fútiles, el enorme poder que ha ganado TikTok en el mundo de las redes sociales no debe de ignorarse. Más que hablar sobre las nuevas generaciones, esto habla sobre un nuevo comportamiento de los usuarios en las redes sociales, y también sobre sus nuevas exigencias.

A pesar de tener más de dos mil millones de usuarios activos, Instagram ha perdido relevancia por varias razones. Una de ellas ha sido la modificación a su algoritmo, del cual muchos usuarios se han quejado. Al intentar emular contenido de TikTok, Instagram introdujo un algoritmo que prioriza el video y publicaciones recomendadas (principalmente con motivos comerciales) por encima de las publicaciones de amigos. Esto también quiere decir que el feed de publicaciones que vemos no obedece un orden cronológico sino un orden de relevancia sobre la cual no tenemos control, y el cual no necesariamente tiene que ser tan relevante para nosotros. Instagram se ha convertido más en una red social orientada al comercio digital y menos a compartir fotos con tus amigos, motivo que la hizo popular en un inicio.

Considero que, además del atractivo y relevancia que TikTok ha ganado frente a la que Instagram ha perdido, existe algo en la interfaz y en la misma naturaleza de la aplicación que se adapta mejor a los nuevos hábitos de los internautas. O que quizá está formando esos hábitos a través de su contenido. Su algoritmo percibe el comportamiento del usuario a través de pequeñas pero importantes acciones como pausar el video, la cantidad de segundos que se pasan viéndolo, regresar el video, entre otras.TikTok le dice a los espectadores qué ver y no al contrario.

Las nuevas generaciones suelen tener una capacidad de atención más corta que usuarios millennials más viejos o de la Gen X. Con la duración corta de sus videos (cuya mayoría oscilan entre los 30 segundos y los 2 minutos), TikTok se adapta perfectamente a esta capacidad. TikTok nace en 2016 con una audiencia difícil, y para poder cautivarla sería necesario ofrecer más que lo que las redes anteriores ya habían hecho. Con su contenido en videos, TikTok le ofrece mayor estimulación al usuario a cambio de menor interacción. Ahora no solo es el sentido de la vista el que está interactuando sino es también el del oído, y las imágenes ya no son estáticas. Esto se une a una interfaz en la que la pantalla está ocupada en su totalidad por la imagen. Se podría decir que es la estimulación más cercana a la presencia real de otra persona frente a nosotros. Su atractivo parece difícil de superar.

El fenómeno de TikTok nos enseña cómo está cambiando la manera de hacer comunidad entre los internautas. El contenido de esta red propicia que el usuario pueda fácilmente encontrar otros usuarios que compartan sus mismos intereses. Sin embargo parece que ahora la tendencia es hablarle más a los desconocidos y encontrar conexiones con personas inesperadas en lugar de compartir recuerdos con nuestros amigos y conocidos, premisa que hizo popular a Instagram y Meta en primer lugar. Es aquí que tenemos que preguntarnos cómo poder seguir utilizando estas nuevas tendencias para enriquecer la fibra social de las comunidades para fines socialmente positivos, y no solamente encontrar el nuevo producto viral o la nueva canción del momento. El potencial ahí está.