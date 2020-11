La esperanza y la vacuna

Esta semana las empresas farmacéuticas Moderna, Pfizer y AstraZeneca hicieron público que sus vacunas contra el COVID 19 tenían una efectividad de 94.5%, 95% y 99% respectivamente, lo cual es una extraordinaria noticia que da esperanza en este momento tan complejo y además constituirá un logro científico sin precedentes tener una vacuna tan pronto, considerando que el primer caso de coronavirus en el mundo cumplió un año hace unos días. Adicionalmente los avances en las vacunas fueron bien vistos por las bolsas y los mercados, quienes obtuvieron alzas generalizadas en la mayoría de los países, lo que muestra el impacto que tendrá en la economía y en la geopolítica.

Pero frente a esta esperanza hay que ser cuidadosos ya que hay antecedentes importantes, por ejemplo, el caso del SIDA, recordemos que en unos días se cumplirán 29 años de la muerte de Freddie Mercury, por la cual se promovieron campañas de concientización y la promesa de la vacuna contra el SIDA; a casi 30 años después todavía no hay una vacuna contra el VIH y continúan los contagios y decesos por esta enfermedad.

Por el otro lado hay que distinguir entre el desarrollo de la vacuna y hacerla accesible a los mexicanos. Para México no solo implica un reto económico importante, también logístico y de un proceso complejo para el cual no sabemos si estamos preparados. Un ejemplo es el almacenamiento frío para la vacuna de Pfizer el cual requiere estar a -70 grados centígrados; en México estamos lejos de tener las condiciones y el equipo necesario para aplicar esta vacuna. El subsecretario Gatell incluso argumentó que la red de frío del país para conservar, manejar, transportar y distribuir vacunas es obsoleta, además tiene un deterioro de 30 años.

Hoy el mundo va hacia una nueva forma de exclusión, que es no solo tener la vacuna sino que sea accesible para toda la población. Los países que logren una vacunación rápida podrán tener una reactivación económica más poderosa y eficiente. Mientras aquellas naciones que no tengan el acceso pagarán un costo en dolor humano, en competitividad e ingresos. Algunas industrias se verán afectadas y otros sectores serán más sensibles como es el turismo. También es importante considerar el comportamiento de la vacuna que las pruebas y ensayos han tenido efectos secundarios. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca ha sido señalada de provocar en dos voluntarios una enfermedad neurológica inexplicable y mielitis transversa, esta última es una inflamación en la médula espinal. No menos importante, un voluntario de los ensayos misma farmacéutica falleció por complicaciones de covid.

La vacuna será un gran negocio. En todo caso las farmacéuticas buscarán la dosis anual, basta imaginar que toda la humanidad tendrá que pagar esta renta cada año. Espero no pecar de ingenuo al desear que aún exista la generosidad y grandeza en las farmacéuticas y gobiernos como la que tuvo Jonas Salk al renunciar a los derechos de la vacuna contra la polio.

No obstante, los ensayos y efectividad de las vacunas generan una marco de confusión, por ejemplo, la declaración del Director Regional de Europa de OMS de mantener las escuelas abiertas, aun cuando existe evidencia como lo sucedido en Israel, España, Estados Unidos que apunta a una gran cantidad de contagios por una reapertura temprana de los planteles educativos. La realidad es que, aunque las noticias alimentan la esperanza, todavía estamos lejos de que esto termine; tenemos prácticamente el mismo número de contagios que en junio por lo que no queda más que mantener la disciplina, resistir y cuidarnos.