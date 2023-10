La fórmula del crecimiento

Pablo Bejarano Torrecillas*

De unos meses atrás en México muchos de sus funcionarios, olvidándose del cargo para el que fueron electos, se han inmerso en un periodo de “precampaña” para empezar sus recorridos a lo largo y ancho de la república ejerciendo un presupuesto que, no solo fue recaudado con un fin muy distinto, sino que, no sé, se me ocurre podría ser usado en temas mucho más urgentes como educación, pobreza, salud, seguridad, medio ambiente. Tal vez no lo ven tan urgente como ganar una campaña.

Cada vez es más cercana la fecha en la que las promesas políticas volarán a diestra y siniestra. Sistema de salud avanzado, educación de alto nivel, seguridad absoluta, reducción de la pobreza y la favorita de la gente: reducción de impuestos, como si el punto fuera dejar de pagar en vez de aumentar la productividad y el poder adquisitivo.

Hablando de economía y pobreza, hace poco más de un mes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó nuevos pronósticos económicos para la región (menos Argentina -3%) pasando el alza del PIB de 1.2% a 1.7% para lo que resta del 2023, pero a la baja regional (1.5%) para 2024. La proyección del PIB por subregiones en América del Sur “crecería” en lo que resta del año un 1.2%, Centro América y México un 3.0% y el Caribe un 4.2%; todas estas en porcentajes menores respecto del año anterior. En específico, para Brasil y México, principales economías de la región, la CEPAL pronosticó un 2.5% y 2.9%, respectivamente, lo que me lleva a mi siguiente punto.

¿Cómo es posible que México, una de las principales economías del continente, tenga al mismo tiempo un índice de pobreza muy por encima del promedio de la misma región? De acuerdo con lo presentado en el informe anual de sus reformas estructurales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que México con 34.2 mantiene uno de los niveles de pobreza y desigualdad más altos del grupo conformado por 38 países, cuyo promedio ronda en 28.7, por lo que es necesario, de acuerdo con las recomendaciones del mismo organismo, “fortalecer la protección social, para hacerla más eficiente y responsiva a los ciclos económicos, reducir las brechas de género y mejorar la educación”, lo que garantizará no en el corto y probablemente tampoco en el mediano plazo, el desarrollo y crecimiento del país y de la región.

La fórmula para el éxito de las economías latinoamericanas radica en dos variables: responsabilidad cívica y rendición de cuentas; saber elegir y saber reclamar.

* Internacionalista, coordinador en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Globales