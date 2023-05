La frontera entre lo legislativo y lo judicial (II)

Reitero la afirmación de que la Constitución no impone ninguna condición específica a la discusión legislativa y expresamente asigna al legislador la atribución de determinar “la forma, intervalos y modo de proceder” al respecto.

Los únicos condicionamientos que establece el texto constitucional al procedimiento legislativo son: la regla de quórum prevista en el artículo 63 según la cual se requiere la concurrencia de más de la mitad del número total de miembros de cada cámara para que estas puedan abrir sus sesiones y ejercer su cargo, añadiendo un conjunto de disposiciones procedimentales específicas para resolver la falta de quórum.

Otros condicionamientos expresamente previstos en la Carta Magna aluden a las reglas de votación. La primera indica que la votación de las leyes tendrá que ser de carácter nominal. Si la Ley Orgánica permitiera en ciertos casos aplicar la votación económica para aprobar un texto legislativo, entonces sí cabría declarar inconstitucional tal norma por violar una orden expresa del Constituyente. Otras disposiciones constitucionales en materia de votaciones legislativas se refieren a la votación por mayoría absoluta de los votos emitidos cuando debe resolverse una diferencia entre las dos cámaras y otras más a la votación calificada de dos terceras partes para aprobar reformas a la Constitución o superar el veto presidencial.

Fuera de estas previsiones, ningún otro aspecto del procedimiento para la elaboración de leyes debe ser materia de control judicial, pues ello implicaría una penetración del juez en el campo del legislador que no le está constitucionalmente autorizada. Solamente las disposiciones constitucionales expresamente previstas para el procedimiento de elaboración de las leyes pueden dar lugar si se violan, a una declaración de inconstitucionalidad.

En ninguna parte de la Constitución se establece que la propuesta de dispensa de un trámite parlamentario debe ser motivada, y ello es así porque la exigencia de motivación aplica para los actos de autoridad y la solicitud de una dispensa de trámite no lo es. El intentar juzgar sobre las motivaciones que tienen los miembros del Poder Legislativo para definir y aplicar los intervalos del procedimiento, supondría desplazar la voluntad de los legisladores para sustituirla por razonamientos judiciales. Si los juzgadores quieren validar la motivación para proceder, por ejemplo, de manera urgente u obvia, o bien para suspender una discusión, no estarían aplicando una norma objetiva, sino imponiendo a los parlamentarios sus consideraciones subjetivas. Calificar la carencia o supuesta deficiencia o inadecuación de la motivación, evidentemente invade el área legislativa dando al juez el poder de decidir si el motivo le parece suficiente o no, pasando por encima de la votación mayoritaria que haya aprobado el trámite correspondiente. Así, se procedería al sometimiento de la actividad legislativa a un análisis que no está constitucionalmente previsto.

Pero hay una cuestión de doctrina constitucional aún más sólida para rechazar tal intromisión. Como antes señalé, los actos intraparlamentarios tendientes a la formación de la voluntad del órgano legislativo no son actos de autoridad, únicos que deben cumplir la exigencia constitucional de estar motivados. Los actos internos no tienen las características de imperatividad, unilateralidad y coercibilidad. En esa virtud, la motivación no forma parte de los requisitos esenciales de las actuaciones parlamentarias. Entre los legisladores no se da la diferencia entre gobernantes y gobernados, que es esencial para identificar los actos de autoridad. En las Cámaras todos sus miembros son pares que al emitir leyes o decretos actúan conjuntamente como autoridad sobre los gobernados. La única condición democrática de sus determinaciones es la regla de la mayoría. La calidad y cantidad de las deliberaciones no las hace más o menos democráticas. En cualquier órgano colegiado no es la calidad de los argumentos, sino la cantidad de votos lo que define el resultado. De considerarse, como lo ha establecido el criterio de la Corte, que es indispensable la motivación, tendría que definirse si basta cualquier motivación aunque no venga el caso, o si el contenido de la motivación es también materia de conocimiento judicial, lo cual implica emitir un juicio respecto del procedimiento interno que, reitero, es invasivo de la función legislativa.

Dada la importancia que han adquirido estas cuestiones, así como la naturaleza y profundidad de los argumentos presentados en favor y en contra de la decisión de nuestro Máximo Tribunal que incidió en la validez del procedimiento legislativo, parece indispensable que en nuestras Facultades de Derecho se refuerce la enseñanza del Derecho Parlamentario y se estudien y definan claramente las posibilidades de revisión jurisdiccional de los actos efectuados internamente por los legisladores.





