La fuente de las mentiras: Guacamaya

Como es de todos sabido a través de los medios tradicionales y electrónicos de comunicación, existió una supuesta intervención a los sistemas informáticos de la SEDENA por parte de un presunto grupo de hackers denominado Guacamaya, organización aparentemente contraria a los movimientos socialistas y comunistas, que habría sustraído información sensible de varios países latinoamericanos, entre ellos el nuestro.

Son 6 terabytes los que un medio de comunicación identificado con el grupo opositor al Gobierno de México, Latinus, es el que habría accedido a la información extraída por los “activistas”. Sin embargo, no ha existido hasta este momento algún informe oficial donde se acepte la violación a los sistemas de cómputo de alguna dependencia del gobierno. La aclaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de los informes sobre su estado de salud, no fue ninguna sorpresa para alguien de su edad y con el ritmo de trabajo que mantiene, y no prosperó el intento amarillista de denostar la investidura presidencial.

Como manual del intento de desestabilización a través del ataque a instalaciones estratégicas y el uso de medios informativos de propaganda barata en contra del gobierno, identificada y patrocinada económicamente por la oposición nacional e internacional, utilizarán como fuente de información las versiones extraídas del “hackeo” a la SEDENA para influir en la narrativa mediática y difundir mentiras que tendrían como fuente información de “inteligencia militar”, lo subirán a notas nacionales de medios tradicionales, las distribuirán a través de cientos de portales de internet y en redes sociales, en una estrategia conocida como “erosión”. La intención desde ahora, cada vez más pervertida, será el origen inagotable de falacias, difamaciones y calumnias que utilizarán diversos actores políticos para desestimar y desgastar a figuras públicas con aspiraciones electorales y por supuesto al propio gobierno, en algunos casos hasta fuego amigo.

Quedan al descubierto sus estrategias porque no son nuevas, los hackeos reales y su sobreexposición han sido operaciones realizadas en Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos, China, entre otros países del mundo, con la diferencia de que en algunos de dichos lugares, el uso de este tipo de información es delictiva y su sanción, como en el caso de China, puede imponerse hasta la pena de muerte por el ilícito de traición a la patria.

La fuente de las mentiras, sea o no producto de la infiltración ilícita a la SEDENA, debe exponerse para que la opinión pública y los distintos actores sepan de esta estrategia que ya arrancó en México y que se empieza a evidenciar en los medios de comunicación tradicionales que han olvidado la ética y han priorizado el corromperse.

El activismo cibernético, a través del hackeo de sistemas informáticos, cuando se realiza o facilita desde dentro de las instituciones, tiene responsabilidad penal en México, cuando es un ataque externo y se publicita con intenciones de dañar, también lleva al extremo de delincuencia organizada internacional. No hay que confundir la libertad de expresión, que siempre hay que respaldar, con la difusión de mentiras que dañan al país, eso es traición a la patria.