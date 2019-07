En los primeros minutos del pasado miércoles, Alejandro Moreno Cárdenas y yo, dimos inicio a nuestra campaña en busca de la dirigencia nacional del PRI. El primer punto del que será un intenso recorrido por todo el país fue Querétaro, estado donde nació nuestro partido, cuna del Constitucionalismo Mexicano, donde se fraguó la independencia y la República triunfó sobre el imperio.

Se trata de un momento histórico, además, porque Querétaro ejemplifica de manera puntual la fuerza y papel de las mujeres en la construcción de nuestra historia. Doña Josefa Ortíz conspiró para darle a nuestra patria libertad y es la mejor inspiración que podemos tener para entender que la voluntad y el trabajo constante pueden permitirnos transformar cualquier situación por adversa que sea.

Estamos viviendo un proceso sin precedentes para lograr que el PRI renazca, por ello me llena de entusiasmo acompañar en este momento clave para el priismo nacional a Alejandro Moreno, un hombre con una profunda visión del partido, un militante de a pie, que conoce el territorio, que sabe lo que la militancia anhela.

Ambos conocemos al partido desde la base, sabemos de las preocupaciones de los priistas que se han mantenido leales en las buenas y las malas, por ello decidimos contender por la dirigencia nacional, para que el PRI vuelva al camino del que jamás debió alejarse, para volver a ser un partido de causas, donde la fuerza de la militancia triunfe para bien de México.

En los siguientes días visitaremos las diversas entidades del país para escuchar a la militancia, decirles que no están solos y compartirles nuestras propuestas y visión de partido con el propósito de hacer equipo con ellos para recuperar la confianza ciudadana.

No permitiremos dar ni un paso atrás en los derechos que hemos conquistado, no podemos privarle a mujeres y niños de guarderías, no podemos suspender programas sociales por ocurrencias o fobias, los trabajadores y y la gente del campo necesitan quien los defienda, el PRI debe estar ahí como lo hizo durante décadas fortaleciendo nuestras instituciones y garantizando que nuestra democracia siga consolidándose.

Queremos hacer del PRI una oposición vigorosa y combativa que vuelva a conquistar la confianza de la ciudadanía para regresar nuevamente el poder y ponerlo al servicio de la gente. La fuerza del PRI está en sus raíces y en abrazar nuevas causas que exige el siglo XXI.

