La Guardia Nacional y la Constitución

El artículo 35 fracción IV de la Constitución dice que es un derecho del ciudadano “Tomarlas armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes” (en su ambigüedad el artículo 5o de la Ley de Seguridad Nacional no reglamenta a la fracción IV, como debiera ser, sino que define las amenazas a la seguridad nacional; confundiendo además interferencia extranjera -obviamente en defensa de la República y de sus instituciones- con acciones delictivas internas).

Pero es de notar que lo concerniente al artículo 35 citado se repite toda proporción guardada en los artículos 36 fracción II (prescribiendo que es una obligación del ciudadano de la República), 76 fracción IV (ordenando que es facultad exclusiva del Senado “dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria”) y 89 fracción VII (diciendo que es facultad y obligación del Presidente “disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76”). “Para los mismos objetos” se lee en el texto, o sea, es de entender que para los específicos de la fracción VI del propio artículo 89 puesto que hay una referencia gramatical directa a tal fracción, que a la letra dice que es facultad y obligación del Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

La pregunta es si hoy en día está en riesgo la “seguridad nacional” o si lo que nos agobia tiene que ver con la “seguridad pública”, de evidente corte penal, a la que alude claramente el artículo 21 de la Constitución al referirse así mismo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. POR MI PARTE SOSTENGO QUE LA SEGURIDAD NACIONAL NO SE HALLA EN RIESGO EN TÉRMINOS CONSTITUCIONALES, PERO SÍ Y EN MUY GRAVE RIESGO LA SEGURIDAD PÚBLICA EN TÉRMINOS CONSTITUCIONALES.

A mayor abundamiento es de precisar que el artículo 35 constitucional en su fracción IV prescribe “tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones”, defensa que evidentemente hoy no es necesaria. Tampoco hay que perder de vista que la referida fracción une o junta dos conceptos, el Ejército y la Guardia Nacional, lo cual equivale a un estado de guerra, de conflagración bélica, en el que no estamos.

Ahora bien, el artículo 129 de la Constitución es muy claro: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Y enfrentar la violencia criminal no es responsabilidad disciplinaria de ninguna autoridad militar. En conclusión, el artículo 36 constitucional en su fracción II determina que es una obligación del ciudadano de la República “alistarse en la Guardia Nacional”. ¿Cuál Guardia? Sólo ha existido en el papel y no en la realidad. Hoy cobra vida el asunto y lo que pasa, me parece, es que se quiere “crear” la Guardia Nacional, bajarla del papel constitucional a la realidad concreta.

Sin embargo y dadas las circunstancias se debería o debió empezar por una reforma a la Constitución, a los artículos que he mencionado, para darle sustento jurídico y político a una idea que se ha enmarañado en sí misma discutiendo si la Guardia Nacional debe ser coordinada o dirigida por civiles o militares. La voluntad del Presidente, que a mi juicio es buena y positiva, ha sido desviada de la ruta jurídica y constitucional. Ojalá no sea demasiado tarde para regresar a ella, incluso en un período extraordinario de sesiones del Congreso.

