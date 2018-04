La guerra de las esposas

No tuvieron que hacer una ley especial de igualdad de género para abrirles espacios ni que ningún consejo político las empoderara: las esposas políticas han irrumpido en las campañas como mariposas que rompen la crisálida y, como las mariposas, añaden belleza y encanto donde se posan.

Esto es un fenómeno único del proceso electoral 2018, porque hasta 2012 las esposas de los candidatos ( presidenciales, se entiende, el fenómeno aun no trasmina a las capas subsidiarias del elenco, como gobernadores, legisladores y ni siquiera a la gubernatura de la ciudad ) daban una entrevista rodeada de sus retoños cuando el aspirante era ungido, y no volvía a saberse de ellas hasta que tomaban posesión del DIF,si el conyugue ganaba. Ahora cabalgan a su lado desde el primer momento, pero no como Sanchas, sino como Juanas de Arco.

Quizá la que más ha despegado ha sido la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Muller, pero hay razones concurrentes a su protagonismo. AMLO ya está rascando la setentena y lleva tres campañas a cuestas. La persona y el discurso están muy vistos y oídos. Además, doña Beatríz tiene formación política y experiencia con los medios.No digo que sea la estrella de los mítines de Morena, pero se está convirtiendo en telonera indispensable.

La revelación mediática es Juana Cuevas Rodríguez, esposa del candidato priísta. Mientras Meade subía la escalera burocrática, su esposa se dedicaba al voluntariado y al arte: nada que ver con el complejo arte de la oratoria electoral. Sin embargo, una personalidad intensa y una belleza cálida, la han proyectado a las primeras planas, defendiendo áreas muy sensibles de la propuesta meadinista, como la atención a los adultos mayores y las comunidades indígenas.

La que todavía le da la espalda a los reflectores es Carolina Martínez Franco, esposa de Ricardo Anaya, candidato del PAN. No es porque sea un adefesio ni padezca miedo escénico. Por el contrario, doña Carolina es bella y joven – 36 años – nació y creció dentro de la aristocracia empresarial queretana y tiene una licenciatura en Administración de Empresas. Definitivamente presentable.

El motivo de su ausencia en la campaña de Anaya bien puede ser aquel refrán de que no hay que mencionar la soga en casa del ahorcado. La familia de doña Carolina, especialmente su padre, Donino Ángel Martínez Diez, está metida hasta el cuello en todas las extravagancias patrimoniales del candidato.

A lo mejor el cuarto de guerra de Anaya teme que subirla a la tribuna resulte como enseñarle el trapo rojo a un Miura.

