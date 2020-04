La hegemonía del espejo

El trono es un pedazo de madera

cubierta de terciopelo.

Napoleón Bonaparte





1. Informe de autoconsumo. López Obrador organizó, el pasado domingo, una pasarela diseñada y hecha exclusivamente para él y sólo para él. Un patio sólo, con interlocutores abstractos, con una lectura atropellada y de “logros” repetidos en las misas de 7 y en los mítines semanales. Pero, ahora, bajo arengas autoagitativas, y rememorando símbolos con olor a naftalina, realizó su quinto informe, reiterada ceremonia inventada para recrear la pleitesía y la abyección al Presidente. Hoy no hubo matracas y acarreados, pero sí cadena nacional. El inquilino de Palacio armó esa escenografía, nadie más; quizá, tenía en mente al Papa y su soliloquio en la Plaza de San Pedro. Lo único que importaba era reiterar un mini día del presidente, mostrando el ADN priista que circula en las venas y los reflejos primarios de AMLO. Él consulta al espejo y siempre llega a acuerdos.





2. La pandemia y los retos. Nada sustancial planteó el tabasqueño para encarar la crisis múltiple que provocará el COVID-19. Su discurso “pobrista” no resuelve nada para una situación de emergencia como la de hoy. Se calcula que se perderán casi dos millones de empleos en México (hasta ahora van 346 mil, reconoce el propio mandatario) y crecerán aun más en las Pymes; ya la OIT advirtió que serán 175 millones en el mundo. Por su parte, AMLO no logra entender que la onda recesiva será expansiva y que su política es suicida y anémica. El recorte a los salarios de los funcionarios públicos recaudará apenas 3 mil millones de pesos, y de la desaparición de los fideicomisos no será una cantidad significativa. El gravísimo panorama que se avecina para Mexico tiene 4 frentes: menos demanda de EU para sus exportaciones manufactureras, una caída drástica de los ingresos petroleros que componen una quinta parte de la recaudación por el gobierno, declive en los ingresos del turismo y una disminución de las remesas, según el análisis del The Wall Sreteet Journal (Reforma, 7/4/20, p.16). Así, la economía se podría contraer hasta el 8%. El espejo de Palacio Nacional tiene otros datos





Epílogo. No importan las proyecciones económicas y sociales, para AMLO es más importante usar a Slim, Larrea y a Baillères (tres de los cuatro, junto con Salinas Pliego, mayores concentradores de capital en el país, según OXFAM) como legitimadores de su ruta irresponsable. En tanto, los nuevos desempleados se sumarán a ese ya numeroso ejército del precariato. Todavía faltan líneas que escribir del hecatombe que viene. Mientras, AMLO se seguirá apoyando en el espejo.





pedropenaloza@yahoo.com

@pedro_penaloz