La herencia explosiva (1)

Destrucción del Sistema de Salud mexicano. Obrador tiene en la ruina al Sistema de Salud, si bien no era perfecto y tenía fallas importantes, funcionaba razonablemente. El presidente desapareció el Seguro Popular que brindaba salud a mexicanos fuera de la seguridad social, lo centralizó en un nuevo Instituto, INSABI, le dio el presupuesto del Fondo de Gastos Catastróficos más lo asignado a los Estados. En solo 4 años acabo con todo, no logró su promesa de tener “un sistema de salud como Dinamarca”. Tuvo que desaparecer su propia creación, trasladando la responsabilidad al IMSS.

Ideologización del Sistema Educativo. AMLO demostró que no le interesaba la educación y usó a la Secretaria de Educación Pública para nombrar primero a Esteban Moctezuma, con la encomienda de cancelar la Reforma Educativa de Peña Nieto; luego a Delfina Gómez que usó su cargo para promoverse como candidata al gobierno del Estado de México y finalmente a Leticia Ramírez, funcionaria que no tiene la experiencia requerida para el cargo. Los que han manejado la Secretaría de Educación son un grupo de fundamentalistas que tratan de introducir en la educación básica modelos de pensamiento nocivos para la niñez mexicana. La promoción del odio social, una visión sesgada de la equidad de género, la carencia de contenidos matemáticos y de ciencias básicas, la falta de visión de futuro es, entre otros aspectos, es el legado educativo de López.

Abandono de la Seguridad Pública. Con el lema de “abrazos no balazos”, López mandó una idea inequívoca al crimen organizado y a las fuerzas del orden de que no se iban a perseguir los delitos. Este sexenio ya es el más violento de la historia, de nada han servido las reuniones del gabinete de seguridad, culpar a Calderón o la creación de la Guardia Nacional. Ahí quedarán para la historia las cifras récord en asesinatos, feminicidios, desapariciones forzosas, asesinatos a periodistas, violencia contra jueces, etc. También serán recordadas las muertes en Tlahuelilpan, donde el ejército pudo evitar la desgracia y no hizo nada; los migrantes incinerados, donde sus custodios permitieron la tragedia; el cobarde asesinato de la familia Le Barón en la que el presidente fue incapaz de mostrar empatía; la terrible muerte de los sacerdotes Jesuitas en la Sierra de Chihuahua; el brutal asesinato de los jóvenes en Lagos de Moreno; entre otros eventos característicos de la falta de seguridad en la que vivimos.