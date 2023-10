La herencia explosiva (2) 

Las trampas económicas. La siguiente administración recibirá un Pemex que prácticamente ya no aporta recursos al país. Este gobierno le redujo la obligación de entregar el 65% de su renta a la federación a solamente el 35%. Aun así, Pemex recibe cada vez más dinero del presupuesto federal, no para ampliar sus capacidades de producción, sino simplemente para pagar su deuda. Debido a esto las calificadoras han reducido la calidad del crédito de Pemex por lo que el costo de su deuda ha subido presionando las finanzas públicas. López se gastó el dinero de todos los fondos que se habían constituido para enfrentar situaciones imprevistas como el Fondo de Desastres Naturales o el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos para Salud, entre muchos otros fideicomisos que la siguiente administración ya no tendrá. El nuevo gobierno además de imponer orden deberá emprender una Reforma Fiscal para poder resolver esta bomba de tiempo.