La historia democrática de México no podría contarse sin la existencia del PRD

Sabemos que la sociedad mexicana cada vez confía menos en los partidos políticos, en todos sin excepción, lo que ha abonado en la construcción de la participación ciudadana ha sido la coincidencia de causas en un país como el que hoy tenemos y que es una coincidencia social rescatarlo de la mal llamada transformación que, sí lo ha cambiado, pero para mal.

Ante ello en un momento distinto que surgió el PRD, el día de hoy justamente, pero hace 34 años donde se hace visible y presente la participación en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, con la ciudadanía, en la construcción de progresismo de la Ciudad de México, en posturas e iniciativas que han enaltecido las causas de la gente y las necesidades reales de la ciudadanía como lo son : los órganos autónomos, sus atribuciones y responsabilidades que durante mucho tiempo fueron una idea, después una realidad gracias al apoyo del PRD en sus representaciones respectivas y hoy seguimos defendiendo, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo que inició en la ciudad de México y es un tema incluso de principios, la agenda de la diversidad, integración y pluralidad ha sido un actuar de apertura en muchos caminos que se ha llevado a garantizar y luchas por el respeto a los derecho humanos de todas y todos.

También la paridad interna y constitucional ha sido una lucha permanente y de deconstrucción para toda la militancia y representación de las filas perredistas, una agenda ambientalista ha sido una de las modificaciones actuales donde se ha ponderado el cuidado al medio ambiente, la cultura del mismo, el uso de energías limpias y renovables y sumado a esto también el cuidado y respeto a los animales domésticos donde la actual bancada federal del PRD ha puesto temas de la agenda partidaria en favor a México.

Sin duda nuestro país no es el mismo que hace 34 años, sabemos que los retos son distintos pero siempre ha existido una voz progresista en cada uno de los rincones del país que ponga en alto la defensa de los derechos, de la democracia, de la paridad, abrir y garantizar la participación ciudadana como la de las juventudes en la búsqueda de la inclusión más amplia que nos permita seguir construyendo voces con representación y formación, que enaltezcan en cada uno de los estados lo que somos por que sin duda sabemos cuándo es tiempo de hacer la revolución democrática en las calles, en las Cámaras, en los gobierno para poner el ejemplo y en cada espacio que representemos.

Hoy más que nunca tenemos presente que todo se construye en favor de la gente, hablar de origen no sirve de nada en un mundo que cambia continuamente, pero si hablamos de causas sin duda ha sido el PRD quien no ha tenido miedo a ningún reto y que no le tiemblan las corvas al momento de hablar de razones, justicia, derechos y seguir construyendo democracia con todas y todos.

En el PRD sabemos que las ideologías forman pero que las causas construyen, sabemos que los colores definen, pero sumar da forma para evolucionar y avanzar.

En el PRD somos valientes y hoy más que nunca entendemos el papel que debemos hacer, el rumbo que debemos tomar y la construcción que debemos de emprender y es por eso que estamos enfocados en sumar y saber que lo que hacemos va por México, va por ti, va por los tuyos, va por unirnos y fortalecernos en recuperar a este país para ser reconocidos y no perseguidos, va por la pluralidad, la seguridad y la democracia, que hoy está amenazada, y sin duda va por todas las mujeres.





Fany Santiago

Secretaria Nacional de Comunicación Política

PRD NACIONAL