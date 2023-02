La homosexualidad no es delito

MIRAR

Desconcierto e incertidumbre han experimentado algunos creyentes sobre lo expresado por el Papa Francisco en torno a la homosexualidad. Unos le achacan que la aprueba y la apoya, pero no es así.

En la entrevista a la agencia de noticias Associated Press (AP), cuando le dijeron que hay varios países que criminalizan la homosexualidad, dijo: “Creo que es injusto. Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado”.

Un sacerdote jesuita, James Martin, que trabaja en la pastoral con estas personas, le escribió pidiéndole que aclarara eso de que la homosexualidad es pecado. Esta es su respuesta: “Muchas gracias por tu correo. No es la primera vez que hablo sobre la homosexualidad y sobre personas homosexuales. Y quise aclarar que no es delito, para subrayar que toda criminalización no es buena ni justa. Cuando dije que es pecado, simplemente me referí a la enseñanza de la moral católica que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Por supuesto que hay que tomar en cuenta las circunstancias que disminuyen o anulan la culpa. Como ves, estaba repitiendo una cosa general. Tendría que haber dicho: ‘es pecado como lo es todo acto sexual fuera del matrimonio’. Esto hablando de la ‘materia’ del pecado, pero sabemos bien que la moral católica, además de la materia, evalúa la libertad, la intención; y esto, para todo tipo de pecado. Y a quien quiera criminalizar la homosexualidad le diría que está equivocado. En una entrevista televisada, donde se habla con naturalidad y en un lenguaje de conversación, es comprensible que no se hagan precisiones”.

En resumen, el Papa aclara lo que es tradicional en la Iglesia: que la tendencia homosexual en sí no es pecado ni delito; pero los actos homosexuales sí son pecado, cuando se dan las condiciones tradicionales de materia grave, conciencia y libertad.

DISCERNIR

La doctrina de la Iglesia, que el Papa Francisco no modifica, está claramente expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado por el Papa Juan Pablo II y asesorado por quien fue luego Benedicto XVI: “La homosexualidad reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves (Cf. Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la Tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso” (2357).

“Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición” (2358).

ACTUAR

Evitemos palabras y actitudes discriminatorias hacia estas personas, pues son hijas e hijos de Dios y merecen respeto; sin embargo, eso no significa que las prácticas homosexuales sean acordes con el plan original de Dios. La propuesta de Dios está claramente definida en el sexto y noveno mandamientos. Sin embargo, por encima de cualquier otra ley, está el amor a Dios y al prójimo.