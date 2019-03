La igualdad no es una dádiva

La conquista por los derechos de las mujeres empezó a la par de la Revolución Mexicana y a cien años de distancia siguen existiendo grandes retos y obstáculos por vencer.

Pese a que la ley garantiza paridad de género en las candidaturas a elección popular, lo que ha permitido que tengamos una presencia histórica en el Congreso de la Unión con el 48.2% de la Cámara de Diputados y el 49.2% de la Cámara de Senadores, ello no ha significado nada en materia de equidad de género, ya que las legisladoras de Morena, partido que ejerce una absoluta mayoría, muestran una postura sumisa a su Caudillo.

Tristemente, 6 de cada 100 mujeres de 15 años o más no saben leer ni escribir, frente a 4 de cada 100 hombres que se encuentran en esa situación; las mujeres siguen siendo criminalizadas por decidir sobre su propio cuerpo y existe violencia política de género.

Esta situación se ve agravada ante el inminente peligro de retroceder en el terreno ganado, ya que el gran pendiente en materia de equidad e igualdad de género sigue siendo el pleno acceso a nuestro derechos, por ello, no podemos permitir que nuestro país dé un solo paso atrás y cambie políticas públicas que son parte de las conquistas de las mujeres por dádivas que en nada abonan a construir un país de iguales.

Las guarderías infantiles no son solo un espacio para dejar a nuestros hijos, sino un espacio que contribuye a su desarrollo integral, además de un mecanismo para que las mujeres sigan teniendo oportunidades para estudiar, trabajar y desarrollarse plenamente; los albergues para víctimas de violencia son la diferencia entre la vida y la muerte y los presupuestos con perspectiva de género son la manera en que aseguramos que el ejercicio del poder, considere la participación activa de las mujeres.

La igualdad no es una concesión, no es un favor, no es una dádiva, es un derecho que, pese a correspondernos por el simple hecho de ser seres humanos, hemos tenido que ganarnos.