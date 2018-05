La impostura del PAN en el INAI

El último día de sesiones en el Senado fue un reflejo de la Legislatura en la cual el PAN y el PRI siempre se pusieron de acuerdo, y cuando no, buscaron a quién culpar. Resultan más que divertidas las contradicciones del PAN: buscar un acuerdo con el PRI y cuando no lo logra, inventa.

En días pasados, Anaya declaró que había una alianza entre el PRI y Morena en el Senado de la República para la elección de consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), dicha afirmación es falsa e infundada y sólo exhibe los acuerdos entre el PRI y el PAN.

Entre los días martes 24 y miércoles 25 de abril en el Senado de la República se realizaron 31 nombramientos, en todos los casos Morena mantuvo una postura clara: votar en contra, ya que el mecanismo de selección se basó únicamente en el acuerdo cómplice entre PRI y PAN.

Los nombramientos se dieron en diversas instituciones: Comisión Federal de Competencia Económica; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; IFETEL; Comisión Nacional de Hidrocarburos; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; INAI y Tribunal Unitario Agrario.

Nombramientos que evidencian la complicidad entre PRI y PAN, para ejemplo, la designación de Patricia Gabriela Vázquez del Mercado como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), esposa del candidato a senador del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña, y Secretaria de Educación con Moreno Valle.

El miércoles 24 de abril, los coordinadores del PAN y el PRI se encerraron por más de 10 horas en la oficina de Emilio Gamboa. En ningún momento Morena participó en negociación alguna. No propuso, no vetó y no se sentó nunca en la mesa de negociaciones, lo que sí hicieron el PAN y el PRD.

Al no tener acuerdo, el Coordinador del PAN pidió a los senadores de PT-Morena abandonar el recinto. La fracción de PT-Morena decidió mantener la estrategia que observó durante todo el proceso: votar en contra y mantener la posición de criticar la designación por “cuates y cuotas”.

La postura en contra de la designación de Consejeros del INAI, de haber sido apoyada por el PAN, habría impedido que se lograran las dos terceras partes de los miembros presentes para realizar dicha designación y obligado a reponer el procedimiento de auscultación para designar a tales consejeros.

Por el contrario, romper el quorum como lo propuso el PAN, sólo hubiera pospuesto la decisión y habría permitido al propio PAN seguir negociando con el PRI; esta era su apuesta. Mientras que la apuesta de Morena era impedir la designación de consejeros, obligando a que se repusiera todo el procedimiento desde la convocatoria respectiva.

Morena es la primera fuerza política nacional y la tercera en el Senado. No podíamos seguir la agenda de chantajear para negociar que propone el PAN. Morena no avaló de ninguna manera los nombramientos, simplemente no fue funcional a la estrategia del PAN y su hoy apéndice el PRD.

Senador por el PT-Morena

@LuisHFernandez