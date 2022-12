La indiferencia del inquilino de palacio

Sin duda este año ha pasado por muchas cosas y lamentablemente el recuento de ello no es en favor de nuestro país, este sexenio que manifiesta transformaciones ha dado como resultados destrozos en todos los sectores sociales, causas y ejes importantes para el desarrollo de México: todo basada en discursos de odio e ideas rancias que las hacen sonar a veces cuerdas, pero se ejecutan incongruentes, que tiñen la realidad y se cubre todo el tiempo con opacidad y corrupción.

Hablemos de un Estado feminicida puesto que los feminicidios siguen en aumento constante basados en cifras reales, en las propias encuestas y datos duros queda claro y es dicho por las mujeres no sentirse seguras y esto es por que desde Palacio Nacional no existe ningún mecanismo para poder afrontar, prevenir, atender y erradicar la violencia en razón de genero y si a eso le sumamos los años consecutivos en los que han dejado vacío el recurso para ello donde no hay para refugios y atención a mujeres en todo el país.

Mencionemos un Estado sin causas solo acciones de contención y odio, eso lo vemos en la constante división de las y los mexicanos, en una clasificación, pues quien hoy gobierna el país así lo hacey justo eso hemos observado en los constantes ataques a la libertad de expresión así como a las y los periodistas cuando no mencionan algo que le agrade al inquilino de Palacio Nacional y si a esto le sumamos el riesgo y la persecución que ha aumentado al gremio en este sexenio, ahí tendremos nuestra respuesta a la falta de sensibilidad y respeto.

Si hablamos de causas reales para la gente tan solo recordemos el deficiente sistema de salud que existe en México, el fallido convenio de adhesión al INSABI para la adquisición de medicamentos, donde todos los días observamos el desabasto los mismos, esto sin contar la desatención para el tratamiento de niñas y niños con cáncer, la desaparición del seguro popular, y la constante en estrados atados y condicionados a la federación sin resolver una acción prioritaria como la salud.

Mencionar la seguridad no es basarnos solo en la percepción ciudadana sino en los elementos reales de como se ha recrudecido la inseguridad en todo el país y es que la Guardia Nacional y militarizar al país ya se les decía que no era la solución y hoy podemos dejar claro que es prueba y error de este gobierno tener al rojo vivo al país y todavía no hay una estrategia de seguridad nacional dejando claro que sus intenciones jamás han sido las de velar por la seguridad y el bienestar ciudadano.

Lo que queda claro es ninguna acción que ha emprendido el gobierno federal cumple con las demandas de las y los mexicanos. Existe una ceguera contagiosa y un constante aborregamiento para seguir polarizando la realidad de parte del inquilino de Palacio y sus empleados en los estados y en las Cámaras, analizando un poquito siempre repiten lo mismo, jamás tiene contexto y todos justifican burdamente su falta de sensibilidad y preparación pues gobiernan y legislan sobre las rodillas.

La pregunta constante es para que jactarse de ser mayoría si solo funcionan acatando órdenes que dañan a al país, lo destruyen y justo hemos visto eso estas semanas donde la reforma electoral pasó al Senado de la República y justo ayer regresa a la Cámara de Diputados donde existe un nulo debate y si un seguimiento ciego sin revisión ni sustento de lo que están presentando y atenta a la democracia mexicana. Y es así justo como se puede hacer un apretado recuento de lo que este país ha tomado por transformación pero que traducido en la realidad este ha sido un sexenio de a ocurrencia y la destrucción.