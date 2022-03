La industria tech espera por las mujeres

Por Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor para México en Kaspersky





La diversidad e inclusión ya no son sólo una cuestión ética: hoy representan un factor importante en la eficiencia empresarial –y la industria de la tecnología lo ha entendido: el año pasado, Kaspersky presentó un estudio llamado ¿Dónde estamos ahora? Entendiendo el rol de las mujeres en la tecnología realizado a partir de una encuesta aplicada a 13,000 mujeres y hombres en 19 países que trabajan en TI y en el que América Latina se destaca como “campeón mundial” cuando se habla de equidad de género en este sector.

Se llega a esa conclusión pues más de la mitad (65%) de las mujeres latinoamericanas que trabajamos en tecnología hemos visto que, en lo que respecta a la igualdad de género, la situación ha mejorado en nuestras organizaciones durante los últimos años, y una de las cifras que sustentan esto es que casi tres cuartos de las latinoamericanas (71%) se siente segura de que sus opiniones son respetadas desde el primer día de trabajo en la industria de TI.

Otro dato significativo es que, 67% de las consultadas mencionó que, al aspirar a su primer puesto en la industria, sus habilidades y experiencia se consideraron por encima de su género; en el caso de México la cifra es de 65%.

Pero, a pesar de estos avances, aún hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta a equidad de género en la industria tech: en un dato revelador, 30% de las colegas de la región dijo que la falta de representación femenina las hizo dudar de ingresar al sector.

Esta noción está respaldada por una impresión aún más contundente y es que 39% de las latinas sostiene que los hombres progresan más rápido que ellas en la industria tecnológica y 50% de las mujeres consultadas cree que un entorno laboral igualitario sería lo mejor para cambiar la percepción anterior, pero, sobre todo, para su progreso profesional.

Otro dato relevante puede obtenerse cuando revisamos la conformación de los equipos de trabajo en las empresas tecnológicas: solo 4% de las mujeres latinoamericanas indicó que trabaja en un equipo mayoritariamente femenino; 43% forma parte de un equipo mayoritariamente masculino y 50% trabajamos en un entorno laboral igualitario. Es el caso de la oficina de Kaspersky en México, donde las mujeres conformamos la mitad del personal, la mayoría de nosotras con cargos ejecutivos, encabezando por igual, equipos de ventas, finanzas y por supuesto, el de las TIC. Lo mismo sucede en la región: de los cuatro directores de la compañía en América Latina, dos son mujeres, quienes lideran con éxito a sus equipos.

La falta de representación femenina en el sector tecnológico no es un problema que solo compete a la industria; la cuestión de los estereotipos de género debe abordarse desde el hogar y la escuela, ya que es justamente ahí donde se tiene que fomentar la inclusión y el interés en la tecnología entre las niñas, que poco a poco han comenzado a ganar espacios en las llamadas carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Sin embargo, esa incursión no es suficiente: otro estudio de Kaspersky nos deja ver que es a los 16 años cuando las jóvenes eligen una carrera y no optan por la tecnología. Y en contraste, sectores como el de la ciberseguridad tienen un vacío de casi tres millones de vacantes a nivel mundial.





A ellas les digo que, durante esta pandemia, una cosa evitó que el mundo se detuviera: la tecnología. De la tecnología depende nuestro presente y en ella reside nuestro futuro. Aquí podrán hacer una carrera apasionante. Si nosotras, las que hoy conformamos la industria tech pudimos llegar, ustedes también.