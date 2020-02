¡La inseguridad no es un juego!

Por: Gabriela Salido

¿Qué necesitamos para que el Gobierno de la Ciudad de México tome en serio el problema de la inseguridad y en particular de la violencia creciente que sufren las mujeres en la capital del país?

Con acciones y medidas aisladas que no son más que reacción de un gobierno que no ha sabido articular una estrategia clara, integral e integrada, no es como se va a acabar con la violencia de género en nuestra capital.

A lo anterior quiero resaltar los siguientes puntos:

1. Al inicio de su Gobierno, la Dra. Sheinbaum transformó el Instituto de las Mujeres en la Secretaría de las Mujeres, nombrando a Gabriela Rodríguez Ramírez, a la que acaba de sustituir por Ingrid Aurora Gómez. Esta institución se ha caracterizado por ser una Secretaría de las Mujeres que ha brillado por su ausencia frente al incremento de más del 30% de los feminicidios en la capital.

2. Tampoco sabemos en qué se ha ejercido el presupuesto que tiene asignada la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, cuyo titular nombró la Jefa de Gobierno en junio de 2019, su nombre es Fernando Elizondo García y su labor es implementar un mecanismo ágil de búsqueda, determinar y ejecutar, las acciones que correspondan para tal fin así como solicitar a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, acciones de investigación concretas, haciendo que todos nos preguntemos ¿Dónde estuvo este funcionario público los seis días que tardó en aparecer el cuerpo de Fátima?

3. El 11 de enero de éste año, tras el lamentable tiroteo ocurrido en una escuela de Torreón, la Jefa de Gobierno anunció que se reunirían con autoridades educativas, con la finalidad de definir protocolos para resguardar la integridad de estudiantes, personal docente y administrativo de las escuelas, sin embargo, no se han presentado dichos protocolos. Hoy, nuevamente vuelve a mencionar el gobierno capitalino nuevos protocolos para reforzar la seguridad en las escuelas y sí, nuevamente es una reacción ante una crisis como lo es el atroz feminicidio de Fátima.

4. Durante agosto, la Jefa de Gobierno se vio obligada a reunirse con colectivos feministas después de la manifestación en la que se exigió justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual a manos de policías capitalinos al grito de “No me cuidan me violan”. Nuevamente se anunciaron medidas que no dieron respuesta a la situación de violencia.

5. El 25 de noviembre se declara la Alerta por Violencia en contra de las Mujeres en la Ciudad de México como reacción al anuncio de las manifestaciones que del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declaratoria que no ha servido para disminuir la violencia.

Podría seguir enumerando acciones de un gobierno que improvisa medidas como reacción a cada crisis que se le sale de las manos, sin embargo y ante los altos índices de violencia y el recrudecimiento de la misma, es momento de ver una verdadera estrategia que articule a todas las dependencias y sume a la ciudadanía, la situación extraordinaria por la que estamos pasando, misma que requiere acciones extraordinarias, una de ellas, podría ser que el gobierno de la capital articule su acción, si, las medidas que acabo de enumerar, estuvieran interrelacionadas, veríamos resultados.

Espero que la jefa de gobierno tome ya en serio el papel que le corresponde y que articule los esfuerzos de todos las y los mexicanos, el país demanda cohesión y no división, la ciudad necesita que el pensamiento y el discurso se convierta en acción.