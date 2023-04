La inteligencia artificial desafina la música 

Muchas personas se sienten expertas en Inteligencia Artificial (IA). Y sin el afán de reproducir esta percepción, a continuación, una breve opinión documentada. Un sector de la industria musical considera como un frente abierto a la música generada a partir de IA. “Gran parte de la IA generativa está entrenada con música popular. Podrías decir: quiero componer una canción con una letra como la de Taylor Swift, la voz al estilo de Bruno Mars y que se parezca a una canción de Harry Styles. El resultado que obtienes se debe a que la IA se ha entrenado con la propiedad intelectual de esos artistas”. Lo anterior es un correo electrónico que difundió Financial Times en donde Universal Music Group solicitó a Apple Music y Spotify a que interrumpan el entrenamiento de modelos con IA.

Universal Music Group asegura que la IA vulnera los derechos de autor, e incluso la firma no descarta emprender acciones legales. Vivimos un boom del uso del concepto de IA a partir del uso de ChatGPT que es un prototipo de chatbot desarrollado en 2022 por OpenAI que se especializa en el diálogo; cuyas siglas proceden del inglés Generative Pre-trained Transformer (transformador preentrenado generativo).

Sin embargo, los analistas aseguran que la IA cambia nuestra forma de trabajar; y eso no es algo tan reciente, aunque el aislamiento ocasionado por la pandemia aceleró los procesos. No toda la IA es ChatGPT que es definida por los expertos en Ciencias de la Computación, como el conjunto de sistemas o combinación de algoritmos. Su objetivo es crear máquinas que logren imitar la inteligencia humana para practicar actividades con base en información digital recopilada. Los afines a su uso consideran que no tiene como objetivo reemplazar a los seres humanos, sino mejorar sus capacidades. Fue en 1956 cuando John McCarthy utilizó por primera vez el término de IA.

A continuación, otras aplicaciones de IA que se utilizan en la actualidad como: 1.- Otter que toma notas en las reuniones y funciona con Google Meet, Zoom y Microsoft Teams; 2.- Kaiber. Se pueden crear vídeos en minutos; utiliza un motor de generación para crear historias visuales con ideas; 3.- Imagine Me. Crea imágenes creativas con fotografías propias con tan solo una línea de texto; 4. GPTZero. Detecta el plagio de textos escritos por IA; 5.- Sumly. Elabora resúmenes de podcasts. ( https://twitter.com/senor_ash/status/1647730187671404544 ).

Ya casi para terminar recordemos las fotografías del papa Francisco en distintas situaciones o atuendos que fueron elaboradas por IA, y que eran falsas, o hace unos días la voz del rapero argentino Duki en diversos vídeos que circularon en TikTok para mostrar covers hechos con IA. Sus fans pudieron escuchar al cantante interpretar otras melodías de géneros diferentes, sin la necesidad de grabar su propia voz.

Pero esto no termina aquí, en la discusión se incluye a Google, que tiene una herramienta llamada MusicLM para generar música a partir de texto. La aplicación contiene más de 280 mil horas de música. Los abogados de la marca se enfrentarán, en caso de difundirla, a una presunta apropiación indebida de contenido creativo. Y tal vez una conclusión es que “a medida que la IA se vuelve más poderosa y los gobiernos usen cada vez más la IA en nombre de la "seguridad", nuestras libertades y derechos personales enfrentan un riesgo existencial” (Dave Lee, inversionista de Tesla). Al tiempo. Sin embargo, por ahora la IA está desafinando la música.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco