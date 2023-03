La inteligencia artificial y la educación 

En este espacio hemos revisado los riesgos y ventajas de la inteligencia artificial, como es el caso de ChatGPT, el impacto en el empleo, entre otros. Recientemente el Stanford Institute for Human-Centered AI, publicó un artículo muy interesante sobre cómo la inteligencia artificial transformará la educación, la enseñanza y el aprendizaje; sin embargo, como toda tecnología, además de temores, puede generar esperanza. La pregunta de fondo es: ¿cómo la inteligencia artificial y la tecnología pueden ser usadas para mejorar el aprendizaje humano, porque precisamente la IA se trata del machine learning o aprendizaje de las máquinas?

Algunas de las aplicaciones positivas que la inteligencia artificial podría tener son salones de clases virtuales, el diseño de exámenes y la gestión de evaluaciones con IA, la evaluación personalizada del aprovechamiento académico, o el diseño de materiales didácticos. Sin embargo, también se señalan perjuicios, como que no fomentará la creatividad en los estudiantes, la IA no refleja una diversidad cultural, y el lenguaje no siempre es pedagógico, por lo que no es óptimo para el aprendizaje de los estudiantes e incluso genera una crisis a las nuevas generaciones; por ejemplo, la IA puede programar en segundos, minimizando los años de estudio de los programadores. Sin duda, la inteligencia artificial transformará la educación; por ejemplo, CHATGPT en pocos días llegó a 100 millones de usuarios y al 30% de estudiantes universitarios.

En la Ciudad de México ya tenemos antecedentes de este tipo de aplicaciones, como el programa de Facebook Misión Paz Escolar, en el cual a través de realidad virtual e inteligencia artificial se generan simulaciones para prevenir casos de bullying entre los estudiantes de secundarias públicas, ayudándoles a generar empatía y habilidades socioemocionales ante las situaciones de acoso y violencia escolar, brindándoles herramientas clave para poder obtener una experiencia positiva en la escuela previniendo conductas de riesgo y promoviendo una mejor convivencia escolar.

La inteligencia artificial aplicada a la educación permite la automatización y la simplificación de algunos procesos de aprendizaje tanto de forma presencial como en línea, lo que ayudaría a mejorar el rendimiento de los estudiantes con tutores virtuales y materiales de aprendizaje personalizados; además, su uso podría permitir a los docentes reducir los tiempos en los procesos de evaluación y hacer predicciones sobre el riesgo de deserción escolar. La pregunta es ¿la IA será comparable con la calculadora en el aula o será una herramienta condenada al fracaso como la Enciclomedia?

A estas alturas nadie duda que la inteligencia artificial redefinirá la economía, la política y la sociedad; lo que está por definirse es si será en perjuicio de la humanidad para excluir a más seres humanos, será un pilar de desarrollo socioeconómico, o una mezcla bizarra de ambos. La IA cambiará la educación para maestros, pero también para alumnos; hay poca, pero aún hay luces de esperanza.





@LuisH_Fernandez