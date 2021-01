La intensa dinámica del caso Cienfuegos

Por Javier Oliva Posada





La lógica y esperada exoneración del ex Secretario de la Defensa Nacional, actualizó el viejo refrán de “no hay sorpresas, hay sorprendidos”. Incluso para reforzar este aserto, podemos tomar la importante declaración del todavía Embajador de los Estados Unidos en México, respecto de que la devolución del General Cienfuegos a nuestro país, se hizo sin ninguna condición. De tal suerte que al ser remitido el expediente de poco más de 1, 000 cuartillas, las autoridades mexicanas trabajaron con ese material como base sustancial para la investigación doméstica.

No ha sido el caso de una cantidad importante de colegas, que sin conocer una sola página de la investigación de la Agencia contra las drogas (DEA), pretendan culpabilizar al ex titular de la SDN y de paso la imagen del Ejército Mexicano. El hecho de que cualquier ciudadana o ciudadano de nuestro país, sea acusado por dicha Agencia, no lo convierte en culpable. Para eso hay juico y descargo de pruebas. En cambio, sin asumir una postura analítica, mesurada y argumentada, han recurrido al lugar fácil de los prejuicios y las descalificaciones ante un asunto de verdad sensible para las relaciones binacionales y la política de Seguridad Nacional de México.

Sin duda, que buena parte de los infundados ataques, procede de la animadversión a la Presidencia de la República, lo cual también es un serio error de análisis y de método. A esto debe sumarse un aspecto que no ha sido abordado en este tan intenso como inconsistente debate: que las rivalidades interagenciales en los Estados Unidos, tienen mucho que ver con la arbitraria detención en Los Ángeles, de uno de los militares mexicanos de mayor prestigio en los últimos años; en ese sentido, atendiendo a la dinámica del sistema político estadounidense, no debemos dejar de lado una variable muy relevante: el cambio de gobierno el próximo 20 y con ello, la llegada de un nuevo y experimentado equipo en los sectores de Defensa, Seguridad e Inteligencia. Por ejemplo, por primera vez en la historia de ese país, una mujer ser Subjefa del Departamento de Defensa.

Es cierto que a las críticas a la investigación de la DEA, de parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Departamento de Justicia, respondió de inmediato argumentando que de no hacerse “nada” en el proceso contra el general Cienfuegos, las autoridades judiciales, se reservaban la posibilidad de abrir un nuevo proceso. Ya veremos que sucede una vez que se den a conocer las prioridades en la agenda de Seguridad entre ambos países. De mientras, lo que debiera importar a la sociedad y gobierno de nuestro país, es procurar y garantizar la buena imagen de las Fuerzas Armadas, producto de su trabajo, compromiso, lealtad e institucionalidad. Allí están las encuestas que las ubican en el primer lugar de aceptación y confianza. En segundo lugar, se encuentra la Guardia Nacional, que tener tan solo un año y medio de creada, también cuenta con una sólida imagen.

El tema seguirá en el debate. Lo deseable, es que sea documentado y alejado de los prejuicios y descalificaciones.





javierolivaposada@gmail.com

@JOPso