Primero fue discutida y aprobada por la Cámara de Senadores, el pasado día 2 y el día 9 por mayoría simple, con la misma modalidad, también fue aprobada en la Cámara de Diputados. Los ajustes, adecuaciones e inclusiones en la Ley Orgánica de la Armada de México, significa un paso determinante para la puesta al día, de un ordenamiento jurídico indispensable, para que una de las tres Fuerzas Armadas, adquiera las capacidades y condiciones, par atender la creciente y compleja agenda de desarrollo del país. Como sabemos, la Secretaría de Marina Armada de México, la dirige el Almirante Rafael Ojeda Durán.

Desde el año pasado, se habían llevado a cabo sesiones de Parlamento Abierto, en donde con la participación de personal naval, académicos, especialistas en asuntos marítimos, entre otros, dieron sentido a lo que recién a aprobó en el Congreso de la Unión. Estamos ante un proceso jurídico y militar, de primer orden.

Varios son los aspectos que se pueden destacar de la nueva Ley, que consta de 94 artículos y 5 transitorios. Cabe resaltar, por ejemplo, el establecimiento de las condiciones necesarias, para que las mujeres y los hombres integrantes de la Armada de México, cuenten con igualdad de derechos para desarrollarse personal y profesionalmente en las diversas áreas que integran las actividades de la institución. Este es un dato sustancial, pues en las democracias contemporáneas como la nuestra, la constante adaptación de las Fuerzas Armadas, sin perder la esencia, misión y filosofía de la profesión militar, éstas deben procesar las dinámicas, antagonismos y exigencias de un cambiante y desafiante entorno.

Un aspecto verdaderamente a destacar, son los profundos ajustes en cuanto a la disciplina naval. Sobresale que ahora, al personal militar permanente será dado de baja por mala conducta y faltas al servicio de manera definitiva. En la anterior ley, esto no podía hacerse y solo aplicaba a los integrantes de la milicia auxiliar. Lo anterior aplica ya, a todas las jerarquías, niveles administrativos, armas y servicios, por la comisión del delito de traición a las Fuerzas Armadas, lo que es sí mismo una muy severa acusación no sólo en el ámbito del derecho militar, sino para cualquier mexicana o mexicano, que incurra en prácticas criminales, afectando el sano y pacífico funcionamiento de los sistemas sociales y productivos. Este punto, me parece, será un antes y un después en cuanto al acatamiento y puesta en práctica de los valores como la lealtad, disciplina, vocación de servicio y sobre todo: patriotismo.

Con lo anterior y siguiendo los lineamientos planeados por el Presidente de la República, las Fuerzas Armadas, continúan, conforme a los ordenamientos jurídicos vigentes, apoyando de manera decidida el desarrollo nacional. Para tal efecto, la Armada de México, ha sido dotada por el Poder Legislativo, de un muy importante recurso para armonizar sus capacidades y proyecciones en función de garantizar la Independencia, Libertad y Soberanía de México.





