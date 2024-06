La Línea 12 del Trolebús y Algo Más

Hoy se inaugura la Línea 12 del trolebús, un proyecto que guarda similitudes con una propuesta de campaña de 2021 que presenté para Giovani Gutiérrez, en su primer periodo como Alcalde de Coyoacán. En aquella ocasión, propusimos una ruta de Metrobús entre Tasqueña y Perisur.

Nuestra propuesta generó el impacto esperado, aunque surgieron preocupaciones entre los transportistas de la zona, quienes argumentaban que el Metrobús no podría sortear las pendientes de Av. Aztecas. Este problema fue resuelto de manera ingeniosa en la implementación del trolebús, suavizando la pendiente más desafiante en la zona de El Cantil.

Mi visión para la línea del Metrobús incluía varias etapas de implementación:

1. La primera etapa, que es lo que se ha inaugurado, conecta Tasqueña con Perisur sin pasos a desnivel, utilizando Av. de la Imán, Av. Aztecas, y algunos desvíos para llegar al Metro Tasqueña.

2. La segunda etapa consistiría en agregar servicios adicionales en avenidas cercanas, como Delfín Madrigal y el Eje 10 Sur Pedro Henríquez Ureña.

3. La tercera etapa implicaba la construcción de dos pasos a desnivel: uno de 1.5 km desde Calzada Candelaria hasta el Metro Tasqueña, y otro más corto para cruzar Insurgentes y continuar hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM.

Como parte de la propuesta de Santiago Taboada, consideramos varias rutas de Metrobús. Un mérito del gobierno de Claudia Sheinbaum al construir el Trolebús Elevado es que abre la puerta para debatir sobre la necesidad de infraestructura más robusta para autobuses, ofreciendo un servicio más rápido y con mayor capacidad. La línea 8 de Metrobús, por ejemplo, se propuso desde CCH-Sur hasta Atzacoalco, tomando el corredor sur de la Línea 12 del trolebús, construyendo los pasos a desnivel mencionados, y continuando por Eje 1 Oriente hasta la frontera con el Estado de México, con una posible ramificación hacia Balderas, de forma subterránea, a través de Av. del Taller y José Cuéllar.

Evaluamos también la alternativa tecnológica del tranvía neumático o Digital Rapid Transit. Este vehículo eléctrico, a diferencia del tranvía tradicional, no requiere vías y tiene un rendimiento superior al de un autobús. Sin embargo, su autonomía es insuficiente para una ruta de 28.5 km.

La inauguración de la nueva Línea 12 del trolebús me genera satisfacción, aunque tiene un defecto preocupante: no se adquirieron vehículos específicos para esta línea y se usarán los trolebuses existentes, cuyas puertas abren del lado derecho. Para alinear las puertas con las estaciones, los trolebuses circularán en sentido contrario, una práctica peligrosa que podría tener consecuencias graves. Lo ideal sería adquirir trolebuses con puertas del lado izquierdo y, mientras tanto, imponer una restricción de velocidad. Esta precaución parece no haber sido una prioridad para la Secretaría de Movilidad en esta administración, cuyos resultados en seguridad son desalentadores.

Espero que la Línea 12 del trolebús tenga un buen desempeño y que se considere su extensión hacia el norte de la ciudad y hacia el Pedregal. Asimismo, sería beneficioso construir los pasos a desnivel en sus extremos para reducir el trayecto hacia Tasqueña y extender la cobertura hasta el CCH Sur.