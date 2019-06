La iglesia de La Luz del Mundo se fundó en diciembre de 1926 por el señor Eusebio Joaquín González, en Guadalajara, Jalisco y es una de las iglesias evangélicas con el mayor número de feligreses en México. La fecha y el lugar de nacimiento de esta comunidad deben llamar la atención: fue en el inicio y en uno de los epicentros de la guerra cristera.

El 15 de mayo de 2019, se realizó un evento en el Palacio de Bellas Artes con la asistencia de diversos políticos, en donde, al parecer se iba a homenajear al ministro de culto. Así, todo el país tuvo conocimiento de Naasón Joaquín García. Con este evento, se abrió una discusión en tornó al uso del Palacio de Bellas Artes y el Estado laico. Este escándalo se quedaría chico con los sucesos que se darían semanas más adelante. El debate cambió del uso de un bien nacional a un problema de delitos sexuales en contra de la infancia.

Los primeros días de este mes, Joaquín García y dos mujeres fueron aprehendidos en California, Estado Unidos por la supuesta comisión de 26 hechos ilícitos relacionados a los delitos de violación y pornografía infantil. Los cargos son más que serios. Por supuesto que el principio de presunción de inocencia irradia al señor Joaquín García; sin embargo, no para desapercibido que lo está imputando uno de los sistemas de procuración y administración de justicia más sólidos del continente. El aparato de justicia norteamericano ha sentenciado a los lideres más connotados de nuestra delincuencia organizada. Un sistema de justicia que le permite fianzas a personas acusadas por el delito de violación, pero en este caso, es de 50 millones de dólares.

La investigación en contra de Naasón Joaquín García comenzó en 2018 a través de una página electrónica para denunciar delitos sexuales cometidos por ministros de culto. Así fue como llegaron las denuncias y la fiscalía comenzó a recabar evidencia, la cual estima sólida. El fiscal de California ha declarado sobre este asunto “cuando alguien abusa de la fe y juega con la mente de una familia, de unos padres y de niñas de 14 años, eso no es un líder religioso, es un demente”.

No prejuzgo sobre la inocencia del señor Naasón Joaquín García. Esa cuestión la decidirá un jurado con la guía de un juez en Estados Unidos, sin embargo, la pregunta que queda es: ¿por qué no pasa algo similar en México? y ¿por qué no hay grandes casos contra ministros de culto con amigos políticos? Marcial Maciel nunca enfrentó la justicia, había denuncias en su contra y no pasó nada. El Estado laico debería comenzar por una seria reflexión sobre la impunidad y falta de procuración y administración de justicia cuando se trata de ministros de culto.

