La mafia de la ciencia

El desarrollo científico es uno de los indicadores más importantes para medir el crecimiento económico de un país, ya que impacta de manera positiva en el desarrollo de cualquier nación y su sociedad, de ahí la importancia de invertir en el ramo y apostarle al surgimiento de nuevos investigadores y, consecuentemente, de avances en diversos campos del conocimiento humano.

En México existe el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un organismo público descentralizado dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología que, en 2018, tuvo un presupuesto de más de 27 mil millones de pesos, mismo que sufrió una reducción de alrededor del 10% para quedar en 24 mil millones para 2019.

En días pasados, este Consejo fue nota nacional ante el cuestionamiento por parte de diversos integrantes de la comunidad académica por la designación de funcionarios públicos cuya preparación académica no ha concluido, lo que contrasta con la misión de la institución de generar políticas públicas en materia de ciencia y tecnología.

Al ser cuestionado al respecto, el presidente López Obrador señaló que las críticas provienen de una “mafia de la ciencia” inconforme con los recortes presupuestales a la dependencia y refirió que en otras administraciones fueron entregadas becas de manera dudosa.

Al igual que en el caso de las estancias infantiles, concuerdo en que cualquier asomo de corrupción debe ser castigado de manera severa, tras realizarse una investigación conforme a la ley. Sin embargo, debemos tener claro que quienes cometen un acto de corrupción son las personas, no las instituciones, por lo que la manera de remediarlo no es afectando el presupuesto del ramo, sino implantar acciones para que no vuelva a ocurrir y para mejorar cualquier sus procesos.

De igual manera, la administración pública requiere honradez y transparencia, pero también de perfiles acordes a la responsabilidad de que se trata, lo que garantiza mayor efectividad, conocimiento e incluso pasión por lo que se hace.

Quienes son investigadores o estudiantes y han sido beneficiados por una beca del Conacyt saben lo difícil que es acceder a una, así como las rigurosas pruebas y filtros que deben acreditarse para conseguirla. De igual manera, existen una serie de requisitos para permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores.

México necesita una política pública eficaz que potencie su desarrollo científico y tecnológico como factor de desarrollo y crecimiento económico.