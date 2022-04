“La Mafia del Odio” y “Crónica de un Fraude Anunciado”

En 1981, el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, publicó su éxito “Crónica de una muerte anunciada”, que se basa en un hecho real ocurrido en Colombia. En esta novela, el célebre Gabo nos narra cómo un hombre acaudalado, Bayardo San Román, llega al pueblo en búsqueda de esposa. Rápidamente encuentra a una linda joven de nombre Ángela Vicario. La boda fue suntuosa para los estándares del pueblo.

En la noche de bodas Bayardo descubre que su doncella no es virgen, motivo por el cual la repudia y la devuelve a casa de sus padres. Sus hermanos al enterarse de lo sucedido, la obligan a dar el nombre de quién la había deshonrado. Ella denuncia a Santiago Nasar. Cuando los hermanos Vicario conocieron el nombre del responsable juran asesinarlo. No fueron nada discretos y rápidamente todo el pueblo sabía del crimen que estaba por cometerse, a excepción del inculpado. Al día siguiente es consumado el asesinato. Nadie hizo nada por alertar a Santiago para que pudiera evitar su propia muerte.

Al igual que Santiago Nasar, hoy México se encuentra sentenciado a un descomunal fraude electoral, que pretende ejecutarse en las elecciones federales del 2024. En este caso, el papel de los hermanos Vicario es asumido por López Obrador, los funcionarios y gobernadores de la 4T y Morena. De la misma forma que los asesinos de Santiago, han sido sumamente indiscretos, lo han anunciado con exceso de petulancia a todo el país. Los avisos más evidentes son los siguientes:

1) La Consulta Popular de revocación de mandato. Las ilegalidades cometidas en torno a este ejercicio fueron groseras y excesivas. Cambiaron el sentido de la consulta de revocación por ratificación para la continuidad del Presidente. A pesar de ser un recurso que debe de solicitar la ciudadanía, fue el propio partido Morena el que se encargó de recolectar firmas, que en muchos casos fueron falsas y de personas fallecidas. Hicieron publicidad prohibida a favor del Presidente utilizando recursos públicos y al propio ejército. Los programas sociales fueron usados indebidamente como anzuelo y amenaza para que la gente acudiera a votar a favor de la continuación del Presidente. Funcionarios y “Siervos de la Nación” acarrearon y repartieron recursos el día de la votación. Existieron Casillas “zapato” (donde todo el padrón vota y lo hace a favor del oficialismo) o con mayor número de votos que el padrón registrado.

2) Amenazas. La campaña de desprestigio orquestada por Morena en contra de los diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica, señalándolos como “traidores a la patria” es una muestra de su intolerancia pero, más grave aún, de lo que están dispuestos a hacer; soltar a su jauría de fanáticos para dañar la integridad personal de quien piense distinto. Están siguiendo el librito de los movimientos fascistas del pasado; usar a sus golpeadores para sembrar odio y discordia. Otro ejemplo es el amago que hizo Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el sentido de sancionar a las personas que no hayan votado. Esta declaración no solo refleja frustración y enojo, es una evidencia de que están dispuestos a usar cualquier instrumento a su alcance, sin importar si es lícito o no.

3) Desprestigio al INE. Primero lo asfixian presupuestalmente para que no pueda cumplir con sus obligaciones, después López Obrador en sus conferencias mañaneras lo acusa de todo lo que puede. De la misma manera, sus corifeos Mario Delgado y Claudia Sheinbaum repiten las consignas de su jefe contra el Instituto en todos los foros donde se paran. AMLO anuncia una iniciativa de reforma política para desaparecer al INE que conocemos. La idea es debilitarlo, proponiendo el absurdo de que sus integrantes sean electos de manera popular.

Podemos resumir, que nunca como ahora habíamos tenido a un gobierno que violara la ley con tanta desvergüenza y que provocara tanta inquina hacia sus opositores. Son la “Mafia del Odio”. La Constitución para ellos no llega a pasquín. La desprecian y no la entienden. “No me vengan con que la ley es la ley”. Es aviso y permiso para desatar toda la capacidad de Morena para sembrar encono y cometer delitos.

“La Mafia del Odio” encabezada por López Obrador anuncia con desfachatez inaudita, el asesinato de nuestra democracia para 2024. ¿Lo entenderá la oposición?, ¿Podrán mantener la unidad para que se presenten como un solo frente PAN, PRI, PRD y MC?. Ojalá sea así, porque en 2024 no solo será un enorme desafío ganar la elección en medio de tantas trampas, lo será aún más, INSTALAR al nuevo gobierno. Recordemos lo sucedido en el país vecino cuando Donald Trump secuestró el Congreso para evitar la calificación de la elección, ¿qué no podrá intentar aquí el remedo de dictador que nos gobierna?. Asimismo, ya vimos de lo que fue capaz López cuando perdió en 2006 y 2012 sin tener el poder. ¿Qué no podrá hacer ahora teniendo a su disposición los recursos públicos, al ejército, al narco y a una turba fanatizada? Además, ¿Cómo podrá gobernar a un País en ruinas, un nuevo presidente que no cuente con un respaldo multipartidista?.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación