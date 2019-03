La mano que mece los bots

“La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo”.

William Ross Wallace (1819-1881), poeta americano.

El pasado 12 de marzo, Signa Lab ITESO, el laboratorio multidisciplinario de la Universidad Jesuita de Guadalajara, publicó un estudio titulado “Democracia, libertad de expresión y esfera digital: Análisis de tendencias y topologías en Twitter: el caso de la #RedAMLOVE”.

En esta investigación, Signa Lab identifica una red organizada en Twitter, encargada de "ataques y campañas de ridiculización a periodistas, medios de comunicación y usuarios con una postura crítica hacia las acciones del gobierno".

Antes que nada, es importante comentar que el estudio en ningún momento apunta a que el presidente de la República esté detrás de dicha red y yo coincido con ese punto. Pero es evidente que el mecanismo existe y que estamos frente a una sofisticada operación política que abona a un clima innecesario de polarización en la población.

Y es aquí donde viene lo más importante: Es necesario que el gobierno de la República investigue y haga frente a este tipo de estrategias de censura y acoso contra aquellos que expresan alguna opinión crítica.

El hecho de que el gobierno no tenga identificado quién está operando esta red y no tenga claro con qué finalidad, es un problema bastante delicado, que incluso podría considerarse un tema de seguridad nacional. De hecho, el estudio del ITESO, identificó que la mayor parte de las cuentas que se usan en redes sociales para atacar a críticos, están ubicadas en la Ciudad de México y Estados Unidos.

La libertad de opinión debe construirse y protegerse para el bienestar de todos. Este tipo de estrategias que pretenden dividirnos y enfrentarnos, están diseñadas para que cualquiera se infiltre para inflar la disidencia y la polarización. La división es una ventaja para los enemigos de México.

Siempre que hemos estado divididos como mexicanos, se ha perdido soberanía. Cuando el imperio Azteca puso a todos los demás pueblos en su contra, los españoles aprovecharon esa división para encontrar aliados y conquistar el territorio. Los estadounidenses apoyaron a los liberales y a los conservadores de acuerdo a sus intereses del momento; nos quitaron medio territorio y nos golpearon parejos.

Ahora, estamos ante una nueva herramienta de conquista; quien no lo vea así, no sabe lo que está pasando. Los grandes capitales están manipulando la información a la que la gente tiene acceso y no siempre es fácil ver con qué intensiones. Esta estrategia de redes es un “Caballo de Troya” moderno.

Hoy en día, podría parecer que esta herramienta está siendo utilizada a favor del presidente... pero más tarde podrá ser al revés. Será para atacarlo, según el que pague a la mano oculta que mece la cuna de los bots, y no sabemos si esa mano se encuentra dentro o fuera del país.

Los carniceros de hoy serán las reces del mañana. Las benditas redes, podrían metamorfosearse en malditas.

Será como el dios de Israel, Jehová: igual bendecía que maldecía; igual que protegía, masacraba; que así como ayudó a construir el Templo en el Monte de la Noria, más tarde no dejó piedra sobre piedra.