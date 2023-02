La marcha de la lealtad

En estos días estamos recordando, entre otras cosas, la lealtad del Ejército Mexicano a las instituciones de la República. El 13 de febrero de 1913 un grupo de cadetes del Colegio Militar acompañó al presidente Madero del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional en un camino luminoso de lealtad y patriotismo. Lamentablemente a los nueve días de ello, es decir, el 22 de febrero, el presidente caía muerto bajo las balas de un traidor. Con ese episodio sangriento se daba fin a la Decena Trágica en la ciudad capital.

Es legendaria la lealtad del Colegio Militar, como lo es el episodio, hoy borrado de los libros de texto de la enseñanza nacional, de los Niños Héroes. Dentro de los muchos episodios de la época vale la pena mencionar el siguiente por los nombres de los integrantes que a la postre participarían en acciones de interés educativo. Madero tenía una escolta comandada por militares de alta graduación, y en la cual destacaban dos cadetes hermanos Luis Víctor y Wilfrido Massieu. Es solamente un pequeño ejemplo de dos integrantes y su actuación; al término de la Decena Trágica muchos de los integrantes de aquella escolta fueron sometidos por un número grande de oficiales y de tropa en cantidades numéricamente superiores. Una vez apresados se les invitó a unirse a las fuerzas de Victoriano Huerta y ellos se negaron; fueron dados de baja y tuvieron que esconderse, primero del ejército de Huerta y posteriormente de las fuerzas revolucionarias. Por un tiempo se refugiaron en casa de su hermana Clotilde Massieu, casada con Juan Mancera. Vivieron varios años así hasta que la Revolución Mexicana terminó su primera etapa con el presidente Venustiano Carranza.

Después se dedicaron a la vida civil como ingenieros y maestros que eran, y en 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río participaron en la fundación del Instituto Politécnico Nacional, creado para seguir los ideales revolucionarios en la reconstrucción del país, buscando dar educación profesional a las clases más desprotegidas en aquel entonces, además de ser un impulso para el desarrollo industrial y económico del país. El general Wilfrido Massieu peleó contra Pancho Villa en la defensa de Monterrey, batalla que perdió.

Hablar del Ejército Mexicano es hablar de una Institución dedicada a preservar la paz y a custodiar la soberanía nacional. Hoy, en aras de la seguridad nacional, combate los delitos contra la salud, y hoy por la salud. Tiene a su cargo el sistema de vacunación contra el virus maldito. Y también tiene muchos encargos más.

Nuestro ejército actual es la misma y digna fuerza armada creada en 1821 a raíz de la Consumación de la Independencia Nacional; es la misma figura que acompañó a Juárez, a Madero y a Carranza en sus luchas contra las invasiones territoriales y contra las traiciones; es la misma Institución que se esfuerza por salvar las vidas de sus semejantes en caso de desastre, o en luchar a brazo partido contra la siembre de estupefacientes, o en llevar a cabo diversas labores sociales. Pero también se dice que su presencia ha exacerbado la violencia. Lo cierto es que la delincuencia organizada no soporta el sometimiento y se rebela; y esa rebelión ha bañado de sangre al territorio nacional produciendo miles de víctimas, muchísimas de ellas inocentes. Por décadas el Ejército Nacional Mexicano no ha sido un ejército de guerra y de violencia, sino un ejército de paz. No ha sido una fuerza armada para atacar a sus connacionales, sino para ver por sus vidas y por los intereses supremos de la Nación.

No podría yo relatar o narrar la interminable y heroica historia de nuestro instituto armado. Sí puedo decir que las relaciones civiles-militares en México reflejan la naturaleza y el nivel de desarrollo que predomina en nuestra sociedad y en nuestro sistema de gobierno. A nivel social es parte integrante de la sociedad. Desarrolla diversos proyectos y programas de acción social como son: el auxilio en ocasión de fenómenos naturales y accidentes, la campaña permanente contra el narcotráfico, la campaña de despistolización, labores de índole social, el combate al abigeato, etc.

En México, como en muchos otros países que han entrado a un proceso de modernización, los valores de los grupos dominantes del Ejército corren paralelos a los de nuestra clase media, nacionalista, progresista y civil. En los actuales estados modernos los altos jefes militares defienden las necesidades de la seguridad militar dentro de la estructura gubernamental, formulando peticiones al alto nivel político sobre los recursos necesarios para la seguridad; también aconsejan y asesoran sobre implicaciones y contingencias militares; además reflejan en la esfera militar las decisiones políticas del gobierno.

Para actuar con lealtad a la Nación, en recuerdo de la memorable Gesta Histórica de 1913, el Ejército Mexicano debe actuar para la defensa de la soberanía, la procuración de la paz y la preservación de las instituciones surgidas de la voluntad de los mexicanos. Debe ser un ejército de paz con dignidad, para la libertad con democracia, y para la justicia con garantías y obligaciones. El pueblo de México, por décadas, ha visto a su ejército como una institución seria y confiable; que sabe bien para qué sirve y qué puede esperar de él, que sabe cuándo utilizarlo y cómo juzgar sus funciones porque lo conoce y lo reconoce. En ese tenor debe actuar el instituto armado, tal vez no patrullando ni atemorizando. Siempre deberá ser la última instancia, siempre.

Premio Primera Plana

Fundador de Notimex

pacofonn@gmail.com