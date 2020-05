La marginación tecnológica y los smartphones

¿Qué pasa cuando no tienes acceso a dispositivos inteligentes ni servicios digitales? Principalmente te encuentras aislado del mundo, sin capacidad de comunicar, aprender, enseñar, vender, conocer y crecer. Esta es una dura realidad para millones de mexicanos que viven en un México desconectado que les limitan de manera importante crecer y forman parte de esta marginación tecnológica que, afortunadamente, se comienza a hacer más pequeña.

Una herramienta fundamental para salir de esta marginación es el Smartphone; según la firma The CIU en México existen alrededor de 13.6 millones de feature phones o teléfonos básicos. Son teléfonos móviles que no tienen capacidades de conexión y navegación en internet, así como de descarga de aplicaciones, vaya sirven para hablar y mandar mensajes de texto.

Estos millones de teléfonos básicos (feature phones) mantienen a sus usuarios con servicios básicos de telefonía pero no de navegación a internet y si tomamos en cuenta que en México la navegación en internet sucede en 96 por ciento desde un smartphone, este dispositivo se vuelve fundamental para conectarte con el mundo.

La brecha de los teléfonos inteligentes y los básicos se reduce cada vez más.

En México hay más de 100 millones de teléfonos inteligentes y ese es primer paso para salir de la marginación tecnológica.

Dentro de los smartphones existen varios segmentos pero hay uno en particular, la gama media, que ha crecido de manera importante, tanto como el uso de las redes sociales en nuestro país que registra 89 millones de usuarios según el resumen de la empresa We are Social. Es precisamente esta categoría de smartphones que registra el mayor número de personas que se integran a tecnológica y forman parte de la digitalización.

Es por eso que anuncios de nuevos lanzamientos en esta categoría tienen relevancia y permiten acercar a más y más usuarios tecnología de última generación a precios accesibles.

Es la surcoreana LG Electronics que acaba de anunciar una nueva línea de teléfonos llamada Serie K.

Esta nueva línea, pensada en un público joven, acerca la tecnología con dispositivos equipados con cinco cámaras que permiten tomar fotografías en modo macro (más cerca de cinco centímetros) junto con botón que da acceso al asistente virtual de Google.

¿Por qué es importante un lanzamiento como estos?

Porque se trata de acercar tecnología a los más jóvenes, acercar la inteligencia artificial a todos incluyendo a los que más les ha costado trabajo y que no tienen que aprender a usar la inteligencia artificial porque esta va aprender de ellos y ofrecer un dispositivo que tenga tecnología de punta a precios accesibles y justos. Ese es el primer paso para reducir la marginación tecnológica y LG Electronics lo está haciendo.





*Director de Comunicación Corporativa de LG México