La mejor obra de Sheinbaum 

Soy crítico de la administración de Claudia Sheinbaum, pero sin duda reconozco que dejará un legado importante. Mi mayor cuestionamiento es que se negó, sistemáticamente, a la conversación sobre los temas urbanos. Su predecesor, Miguel Ángel Mancera, tuvo mucha mayor apertura hacia la deliberación de lo público. Al igual que ha sucedido a nivel nacional, toda la crítica queda reducida a supuestos intereses y no a la posibilidad de construir colectivamente.

Insisto, puedo elogiar muchos proyectos de esta administración. Por ejemplo, parques urbanos. Al interior, varios de ellos son grandes espacios: Cantera, Gran Canal, Periférico Oriente, Parque Cuitláhuac, Parque Ecológico de Xochimilco, entre otros. Bien ejecutados en la funcionalidad, en lo arquitectónico y con pasión de quienes han conducido los proyectos, lo que es invaluable. La integración urbana es muy débil, normalmente no son proyectos que miran por la accesibilidad peatonal, sino que suelen estar rodeados de avenidas, autos mal estacionados y, sin duda, muros o rejas.

En cuanto al transporte público, es encomiable el rescate del Servicio de Transportes Eléctricos, el cambio de imagen de la Red de Transporte de Pasajeros, la compra de autobuses de entrada baja. Uno de los mayores méritos es haber volteado hacia la parte más olvidada del territorio de la Ciudad de México, Cuautepec, a través del Cablebús. A pesar de que no estoy de acuerdo con la solución elevada, el trolebús de Ermita Iztapalapa será una buena opción de transporte para los habitantes de la zona oriente.

No obstante, en materia de movilidad y espacio público, Claudia Sheinbaum tiene un gran mérito, que corresponde a su etapa como Secretaria de Medio Ambiente. El Metrobús en Insurgentes es, por mucho, la mejor obra que haya conducido la actual Jefa de Gobierno. Tuvo problemas en el inicio, se tuvo que cambiar la superficie de rodamiento ya con el servicio en operación, y en el sexenio de Marcelo Ebrard la ruta creció hacia El Caminero. Hasta 550 mil personas pueden ser transportadas en un día.

Al haber construido la primera línea del Metrobús en Insurgentes, el mejor corredor que pudo elegirse, este servicio se expandió rápidamente. Hoy cuenta con 5 líneas de gran capacidad y dos de capacidad media. Esto permite transportar alrededor de un millón de personas todos los días. Los esfuerzos de Sheinbaum en 2005 rindieron frutos con el paso del tiempo. Ningún proyecto de su administración como Jefa de Gobierno impactará a un millón de personas.

No obstante, siendo el Metrobús la mejor obra de Sheinbaum, además de no construir ninguna línea nueva, lo está dejando caer. Los automóviles al carril del Metrobús, lo hacen a gran velocidad y sin consecuencia alguna. Ya es algo generalizado. No hay sanciones, no hay estrategia para disuadir. Eso le pega a la capacidad del sistema, afecta los tiempos de recorrido, incrementa los riesgos y refuerza la preocupación por lo político: las buenas acciones de esta administración se caerán con el tiempo, sólo interesa el relumbrón del momento.

Sheinbaum debería darse cuenta: ha tenido acciones que han causado muertes, como la cancelación de las fotomultas; pero la acción que más ha impactado de forma positiva a un millón de viajeros por día, la está dejando morir poco a poco, por evitar que los automovilistas sean sancionados. Miopía pura.