La moneda de Facebook

Un mundo nuevo y valiente es un libro de Aldous Huxley, que en español se tradujo como Un mundo feliz, en éste se describe una sociedad utópica, pero completamente diferente a lo que el autor vio en vida; una realidad apenas imaginable.

El título original es pertinente ya que estamos en la puerta de una suma de cambios brutales con impactos y alcances inesperados, éste es el caso de “Libra”, la nueva criptomoneda que lanza Facebook y que representa, sin duda, un determinante en el futuro del dinero.

Es diferente a otras criptomonedas ya que tiene una reserva financiera y está vinculada a activos reales, a diferencia de Bitcoin que no tiene un soporte, lo que la hace volátil, inestable y poco confiable a inversionistas.

No es una extravagancia tecnológica, tiene el soporte no sólo de la infraestructura de Facebook, sino de otros aliados como Uber, PayPal y VISA; permitirá el acceso a pagos electrónicos de mil 700 millones de personas que no cuentan con servicios bancarios; además de que alterará los mercados, ya que Facebook apuesta a una tasa que ellos etiquetan como “insignificante por transacción”, esto es que se podrá pagar desde el WhatsApp o Facebook, lo que implicará un incremento en la potencia del dinero electrónico.

Este hecho va a convivir con otro cambio mayor, las tecnologías 5G que cambiarán todas las telecomunicaciones con velocidades de 5GBPS (Gigabyte x segundo) esto significa que en un segundo se podrá bajar más información que la que se puede en un plan de un mes; además, un cambio en el poder, la alianza de Huawei con la empresa rusa Megafon romperá la hegemonía de Apple y Google y esta red seguramente hará de la tecnología de hoy como obsoleta.

Facebook vuelve a cambiar el mundo, ahora se trata del futuro del dinero en el marco de la crisis de credibilidad derivada de Cambridge Analytica y otras cosas, la pregunta es cuándo hará un buen cambio para la sociedad. El único que podría tener un alcance así sería la aportación de Facebook a la educación. No basta cambiar el mundo, hay que cambiarlo para el bien y para el bien de todos.