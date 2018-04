La moviola

Datos, cifras, números y una reflexión

Gerardo Ballesteros

A punto de iniciar la primera temporada de películas blockbuster, en un muy prematuro verano, que en los hechos va de abril hasta agosto, es oportuno hacer una reflexión sobre el espacio que queda para películas que no tienen la carga publicitaria de las superproducciones, pero sí merecen la atención y oportunidad del público.

Y un caso concreto es el del cine nacional. Las cifras que da a conocer el Anuario estadístico de cine mexicano 2017 dan cuenta de los hábitos de consumo del público mexicano. Hollywood sigue a la cabeza, por mucho, dentro de las preferencias del espectador: Coco (Adrián Molina, Lee Unkrich,2017) estrenada en 5230 pantallas, registró ingresos por $1098,477,508. En contraste, la película mexicana que más recaudación obtuvo fue Hazlo como hombre (Nicolás López,2017), $ 200,813,061 en 800 pantallas.

Nada nuevo pues. El Top 10 de filmes lo ocupa Hollywood. Después de Coco, vemos que están a la cabeza en las preferencias del espectador, Rápidos y furiosos 8, Mi villano favorito 3, La bella y la bestia, Eso, Cómo ser un latin lover (protagonizada por Eugenio Derbez y distribuida por Videocine), Un jefe en pañales, Spider Man. De regreso a casa, Liga de la Justicia, y Mujer Maravilla.

La lista de las primeras 10 películas mexicanas preferidas por el espectador, queda de la siguiente manera: Ocupa el primer lugar la ya mencionada Hazlo como hombre, 3 Idiotas, Me gusta pero me asusta (estrenada la semana del sismo de septiembre pasado), Cómo cortar a tu patán, Todos queremos a alguien, El tamaño sí importa, Mientras el lobo no está, Cuando los hijos regresan, ¿Cómo matar a un esposo muerto?, y El que busca encuentra.

Es de llamar la atención, que los primeros cinco lugares de esta lista, los ocupan comedias ligeras, en algunos casos herederas de los géneros hollywoodenses. Y el dato es importante, ya que filmes de propuestas más sólidas como Maquinaria Panamericana (Joaquín del Paso, 2016), Almacenados (Jack Zagha, 2015), y Tempestad (Tatiana Huezo, 2017) documental que ganó el Ariel a Mejor Dirección, no se encuentren en la lista de películas preferidas por el público. El reto es todavía, formar audiencias.

El Anuario estadístico de cine mexicano, da a conocer también que en 2017, se produjeron 176 películas. Muchas de ellas, verán un estreno tardío por la situación de exhibición en nuestro país para el cine nacional. Otras, en su mayoría comedias herederas de la televisión o Hollywood, se verán favorecidas por el público.

El reto es entonces formar audiencias y un punto medio entre un cine de calidad y propuesta que conquiste al público.