La moviola

Morelia y Cosby



Como cada año, la cita cinéfila en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que se llevará a cabo del 20-28 octubre, tendrá para todos los gustos. Desde una mezcla de largometrajes de nicho comercial: Firstman (Damien Chazelle, 2018) con Ryan Gosling y Claire Foy, ahora liberada de sus responsabilidades monárquicas o retrospectivas que son dirigidas a un público especializado: la dedicada al cineasta Miguel Contreras (1899-1981).

En el primer caso , la Gala de inauguración que se llevará a cabo el próximo 20 de octubre en Cinépolis Centro Morelia - la sede más importante para las proyecciones- la película producida por Steven Spielberg está basada en el libro del historiador James R. Hansen First Man: The life of Neil Armstrong. El filme cuenta algunos aspectos de la vida del héroe americano por excelencia de la Guerra Fría Neil Armstrong antes de su viaje a la luna, así es que el asunto, ya sin Gosling en pleno gorgoreo melancólico, promete.

En el segundo caso, la retrospectiva del cineasta mexicano Miguel Contreras Torres, tendrá la proyección de filmes como El padre Morelos de 1942, suerte de biopicdel tío de la patria José María Morelos y Pavón, ya que lo de padre se lo ganó el cura Hidalgo. La película es un clásico de la llamada Época de oro y la protagoniza Domingo Soler, quien por cierto unos años antes había sido un salvaje Francisco Villa en ¡Vámonos con Pancho Villa! (Fernando de Fuentes, 1936).

Habrá también un ciclo de películas de los años setenta. La década fue fundamental en la historia de nuestra cinematografía: Mecánica nacional (Luis Alcoriza, 1971), La pasión según Berenice (Jaime Humberto Hermosillo,1976), El lugar sin límites (Arturo Ripstein,1977), entre otros, fueron títulos que dieron lustre a nuestra cinematografía. Con estos ciclos, se complementa uno de los fines que tienen los festivales de cine: la formación de audiencias.

Los platos fuertes serán Roma (Alfonso Cuarón, 2018), la Sección de Largometraje Mexicano en Competencia, además de la acostumbrada programación de la Semana de la Crítica de Cannes. De las cuales estaremos dando cuenta.

En medio de la vorágine festivalera, en muchas ocasiones las retrospectivas no tienen el mismo espacio que los filmes estelares, pero resultan importantes para un público joven interesado en adentrarse en el mundo del séptimo arte. De ahí el interés en mencionarlos en este espacio.

Morelia promete.

EN CORTO

El otrora padre estadounidense por excelencia, Bill Cosby, el Dr. Huxtable, yace con la mirada perdida al posar para su ficha signalética, para cumplir su sentencia en prisión.

Alguna vez conciencia del estadounidense promedio. Hoy a los 81 años, un depredador sexual.

Signo de los tiempos.

@lamoviola