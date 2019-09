La moviola

Morelia, a pesar de todo.

El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel.

Alfred Hitchcock

Un año más y a pesar de –en un principio- pronósticos no muy optimistas, se llevará a cabo el Festival Internacional de Cine de Morelia. El apoyo de personajes de talla internacional y nacional de la comunidad cinematográfica, ha servido para dejar en claro que es uno de los principales eventos del año no solo en materia fílmica sino cultural e incluso turística, ya que de diversas partes de la República un público ávido de buen cine, se deja ver en las sedes donde se lleva a cabo.

Y es que a principios de junio, se anunció que Morelia, como se le conoce, no estaba contemplado dentro del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest). Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, respondió ante este hecho: "Vamos a buscar un rango especial y vamos a buscar un apoyo especial de la Secretaría de Cultura, porque sí calificaba y de alguna manera entregó todos los documentos. Lamentablemente por un tema que no les corresponde a ellos, sino al estado de Michoacán, de temas financieros, no pudo entrar en el proyecto de Profest”.

Festival con “apoyos públicos y privados”, como lo escribió en un tuit, Daniela Michel –una de las fundadoras y Directora General del FICM, junto con Alejandro Ramírez, quien es presidente y Cuauhtémoc Cárdenas, quien funge como vicepresidente-, el evento recibió el espaldarazo de Guillermo del Toro, quien contestó la publicación de Michel de la siguiente manera: “En lo que pueda ayudar, aquí estoy”.

En todo caso, este año la programación tendrá entre las diferentes secciones y estrenos películas de interés: Esto no es Berlín de Hari Sama, por ejemplo o bien la más reciente película de Arturo Ripstein El diablo entre las piernas.

En el primer caso, el filme estará en la Sección de Largometraje Mexicano y el filme de Ripstein en los Estrenos Nacionales. Por cierto el actor José María Yazpik presentará su ópera prima Polvo.

Lo anterior, es tan solo una muy pequeña muestra de lo que se verá en Morelia que se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre. 17 años en los que se ve una madurez, pero también frescura. Evento que es por la cantidad de filmes programados, un dulce para cualquier crítico.

El apoyo recibido de la comunidad artística y cultural, no es gratuito. El evento es un paso muy importante para jóvenes realizadores y cumple con el cometido, por otro lado, de formar audiencias.

En medio de la necesidad de orientar a los jóvenes -en un entorno social complicado- a actividades positivas, el Festival cumple con creces la labor de fomentar la cultura. Basta tener un poco de curiosidad y darse una vuelta a las sedes.