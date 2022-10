La moviola | Black Adam: Scorsese tiene razón

Twitter: @lamoviola

La quintaesencia del cine hecho por estricta receta, la deshumanización de la emoción en aras de apegarse al lineamiento de una franquicia. El consumo como pertenencia global pero la renuncia a la sorpresa. Eso es Black Adam (Jaume Collete-Serra, 2022) la nueva película del universo maltrecho de Warner-DC –ni se ofendan porque Marvel-Disney anda igual- no da más, no da menos, pero a estas alturas esto ya ocasiona melancolía al cinéfilo real, no a aquel que ve filmes de género igual que coleccionan estampitas.

El director barcelonés Collete-Serra, tiene algo más que oficio, se ha anotado sus goles, pero Black Adam lo confirma como un obediente soldado de la industria: No es poca cosa dirigir Goal II y La Huérfana, en 2007 y 2009, pero son trabajos de encargo; disciplina y más disciplina ha mostrado hasta ahora. Así se llega lejos, si ese lejos resulta cercano al canon más chato de la industria. En fin.

Scorsese en su carta ya citada en este espacio tiene razón. Escrita para NYT, en ella el cineasta planteaba la muerte de la emoción en aras de hacer del cine de género un parque de diversiones. Películas hechas para satisfacer un público más caprichoso que nunca pero adocenado por paradójico al consumo pueril, enajenado con las tendencias y desconocedor de referentes, sensibilidades, propuestas que ofrece el cine.

Esta industria parece que se mordió la cola, cual serpiente; hoy se ven presas de sus propias reglas. ¿Creerán que hace algún tiempo leí un post de un publirelacionista que decía que una buena película es aquella que mete dinero en taquilla? Pues pobre Ciudadano Kane.

Black Adam, la película está basada en el antihéroe editorial pero resulta un personaje fílmico descafeinado y edulcorado, para no espantar a la audiencia, que toma solo la premisa del personaje creado en 1944 por Otto Binder y Clarence Charles Beck, aunque ha recibido modificaciones y adaptaciones diversas en su larga trayectoria en los cómics . Es de hecho la pantalla verde indispensable que se ahoga en la frialdad y una edición trepidante, no vaya a ser que el público tenga oportunidad de pensar un poco.

Teth Adam (Dwayne Johnson) es un ex esclavo liberado de su prisión, en la que lleva milenios castigado, por un grupo de forajidos que quieren robar una corona que le pertenece y le da poderes. Deseos de venganza por una injusticia sufrida lo colocan en medio de la JSA, que lidera el Doctor Fate/Kate Nelson (Pierce Brosnan, de plano con humor de viejo). Y si vemos pulular a Hombre Halcón (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindel) , un niño spilbergsiano con patineta y todo, que da al inicio columna a la trama, si así se puede llamar, Amon (Bodhi Sabonghi) y hasta Viola Davis se mete en el ajo. Por ahí va la cosa.

En algún punto de la película, las sub tramas se colocan al centro –el secuestro de un niño, por ejemplo-, lo cual revela la debilidad del guión.

Black Adam, es la pandemia de un gusto unificado, el anti cine de género. Y para que me guarde rencor, sí, sale Superman. Todo sea por mantener la franquicia.