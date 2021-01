La moviola | Dickens, Capra y jazz

Por | Gerardo Gil Ballesteros

@lamoviola

El filme de temporada ha llegado, el respetable fluye de emoción a través de las redes sociales. La película se convierte en tendencia y una posible sobre interpretación del contenido que no disminuye ni demerita sus resultados, pero sí demuestra una vez más la inmediatez de las opiniones. Soul (Pete Docter, 2020) no es la quinta esencia de la animación pero consolida dos tendencias: tramas algo más maduras –que no adultas- y la aprehensión del cine mainstream dentro de su propia cultura y referentes. Ahí está la verdadera alma de la película junto con la literatura clásica de origen popular. No es poca cosa.

En realidad Soul sí roza algún tonillo ligero, apenas un ritmo de filosofía y moraleja de nivel básico, ya que su alma no está en lo intelectual sino en lo emocional, pero como buen producto de la casa Disney-Pixar, en algún momento el asunto se pone intenso, aunque nada como para devanarse los sesos con elucubraciones tuiteras. Desde Intensamente, también de Docter, la complejidad –aunque parezca contradictorio- es más evidente. Y después de esto, entra lo relevante: la emoción.

Soul, es un producto perfectamente capriano –en referencia al cine del director italo–americano Frank Capra (1897.1991) que buena parte de lo más destacado de su filmografía lo construyó poco antes y poco después de la Segunda Guerra Mundial. Fluyen en las historias que nos dejó, personajes desposeídos de su optimismo y secuestrados por la desazón del entorno pero rescatados por un milagro que se entiende, en el origen, de un destino manifiesto dentro del espíritu estadounidense.

Joe (Jamie Foxx en el doblaje estadounidense) es heredero directo de James Stewart en Mr. Smith goes to Washington y sobre todo ¡Qué bello es vivir!, de 1939 y 1946, respectivamente.

Joe, es un maestro de banda musical en una secundaria local, frustradón pero buenote, que un día recibe la llamada de un ex alumno para entrar a un grupo de ligas medias. Orgulloso y emocionado, aunque algo preocupado ya que tendrá que rechazar una planta de tiempo completo que le ofrecen, se distrae en la calle y cae en una coladera. En apariencia, ha muerto, pero le encomiendan guiar a la vida a 22 (voz de Tina Fey), un alma perdida más irritante que youtuber en mañanera. En el recorrido y sin resignarse, el músico repasa diversos estados de la pre y post vida (Dickens of course, sobre todo en Canción de Navidad). Lo popular y lo cultito en un mismo relato.

La esencia del filme radica entonces en una ligera profundidad y en detectar el justo medio emocional del relato fílmico estadounidense. Ya para no mencionar los claros referentes a filmes como Más allá de los sueños (Ward, 1998) y Ghost (Zucker, 1990) y hasta El cielo puede esperar (Beatty, 1978) pero eso sí, signos de los tiempos, sin romance.

Soul sin sobre interpretar es un buen filme. Lo demás son paparruchas.