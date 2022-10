@lamoviola

Aunque un poco huérfano, El otro Tom (Rodrigo Plá, Laura Santullo), de la que sus realizadores no han tenido tiempo de atender de lleno gira de medios, ya que otro proyecto los distrae, y no promocionar su más reciente filme con apoyo de Fidecine, pone ahora en riesgo la labor realizada en años. La película basada en un texto literario de Santullo, merece una oportunidad, aunque sus creadores, pareciera no lo consideran así.

Una lástima. Por principio de cuentas, partimos de una historia no común en la narrativa que involucra a niños como protagonistas: Tom (Israel Rodríguez, honesto, sensitivo en su interpretación), un pequeño de no más de 10 años que es diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, vive con su madre, Elena (Julia Chávez) una joven trabajadora migrante en El Paso, Texas, quien se esfuerza por sacar al niño adelante y poder mantener relaciones efímeras de pareja, ya que está separada del padre del niño, un adulto atorado en la adolescencia que está más bien ausente.

Tom es un rebelde insoportable a ratos, aunque generará mucha ternura la mayor parte del día. La solución para su comportamiento es ser medicado, hasta que un accidente hace que su madre decida suspender el tratamiento y huir con él, ya que le pueden quitar la custodia.

Un viaje que servirá para curar las heridas soterradas, pequeñas y cotidianas iniciará. La película fluye con un ritmo pausado que permite generar empatía con los protagonistas, aunque en un principio se pueda sentir distancia: grandes berrinches, un aparente descuido de la madre. En fin. El tema de la medicación en extremo a menores y sobre todo la búsqueda de amor.

El otro Tom, es un filme de algo más que oficio. En medio de un panorama complicado, la exhibición ante la avalancha hollywoodense es un ejemplo, el filme merece una oportunidad. Tal vez sus realizadores no lo crean o ante un trabajo ya hecho tengan otras prioridades, uno pensaría que el público y la difusión está entre éstas, pero al final, el compromiso, es de todos. Van unas líneas por la película, que de la cartelera esta semana, es de lo que puede destacar. Con todo y la orfandad en la que parece se ha quedado Tom.

En corto

Del 30 de septiembre al 9 de octubre, se podrá ver en diferentes sedes Black Canvas 2022. Festival de Cine Contemporáneo 2022. Filmes de muy distinta índole y países con propuestas que se alejan de la narrativa convencional, de hecho esa es la razón de ser del evento que va en su sexta edición.

Cineteca Nacional, IFAL, Estela de Luz, serán sede del festín. Ideal para desintoxicarse de lo convencional.

Lo que ya llega también como cada año, es el Festival de Cine de Morelia, en su vigésima edición. Espacio central del mundo fílmico, tendrá entre su programación El norte sobre el vacío de Alejandra Márquez Abella, Ruido de Natalia Beristain, dentro de una de sus secciones principales: Largometraje Mexicano en Competencia.

En la función inaugural, estará la ya polémica Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu y en Gala se podrá ver Pinocho del siempre bien recibido Guillermo Del Toro, nuestro orgullo mexicano siempre amable, cortés, congruente, y dispuesto en todo momento a promocionar su trabajo.

Se abre pues, la temporada de fin de año de buen cine. Ahí nomás. Morelia viene bueno, como cada año.