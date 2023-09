La Moviola | Estás ahí Dios, soy Margaret: Evocativa y dulce

@lamoviola

Lo terso de la comedia es dado por hecho. Un filme amable que retrata una vida sencilla y buena en un suburbio estadounidense. Recuerda por fuerza a The wonder years (ABC, 1988-1993), aunque ahora la protagonista es una preadolescente. La cita es obligada pero no se puede prescindir de ella.

Estás ahí Dios, soy Margaret (Kelly Freemon Craig, 2022), tiene además en los entretelones de su realización a James L. Brooks en la producción, quien ha estado al frente de proyectos como La fuerza del cariño, dirigida por él mismo, ganadora del Oscar a Mejor película y actor y actriz a Jack Nicholson y Shirley MacClaine. Se nota en el tono: un retrato de una clase media suburbana, con algunas de sus pulsiones y en un tono evocativo muy norteamericano.

Si a esto le agregamos un soundtrack más que efectivo y la música de Hans Zimmer, la película no tiene pierde. La realidad es que estamos ante un cliché muy bien armado que no se mete en complicaciones pero que plantea, desarrolla y resuelve de forma más que efectiva los conflictos de crecimiento de una pre adolescente en los años 70. Dígame usted si el asunto tiene desperdicio.

Margaret (Abby Ryder Forstom), es una niña, hija única, que vive con sus padres, un matrimonio mixto ya que ella, Bárbara, es cristiana y Herb, judío (Rachel McAdams y Benny Safdie). Tiene una estrecha relación con su abuela paterna, Sylvia (Kathie Bates, genial como siempre) y su única preocupación es jugar con sus amigas, hasta que le avisan que se tendrá que mudar con la familia por una jugosa oferta de trabajo de Herb.

Deja pues Nueva York y de paso a su abuela, no sin antes preguntarle a Dios, el por qué pasa esto. En Nueva Jersey, se relaciona con su nuevo grupo de amigos del sexto año: la que aspira a ser popular, la chica de los grandes lentes, la que usa corpiño, el galán del salón, un gordo díscolo que es de lo mejor en la película, que trama cualquier cantidad de planes para estar con las chicas, como una fiesta donde se juega a la botella. Y en especial Moose (Aidan Wojtak–Hissong), obsesionado con cortar el césped de los vecinos.

Así transcurre la comedia, basada en una novela de Judy Blume: pequeños e importantes problemas de crecimiento, muy cercano a una complacencia narrativa que nos endulza el alma y nos hace pasar un rato encantador. Margaret, se preocupa por encontrar su identidad, que se manifiesta con inquietudes sobre la religión que debe seguir, ya que sus padres se han esperado para que ella tome la decisión y el resultado narrativo es ajeno a toda filosofía pero directo e incluso un poco valiente.

El resultado: no puede haber reproche. La película es de una dulzura intachable y los protagonistas, sobre todo los niños, están en su punto. Una comedia con tintes de melodrama de bicicletas y parrilladas, con ligeras tormentas pero que nos da la seguridad que en el cine aún se puede encontrar un lugar de recogimiento y gozo.

Todo es correcto en el filme, aunque un poco ligero. Hasta homenaje a Winona Ryder se hace con un ligero baile de Margaret. Si está un poco apachurrando véala, saldrá con una sonrisa en la boca. Si no, véala de todas maneras, endulza el ánimo y es correcta en todos sentidos.