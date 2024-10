La moviola / FICM 22: “Super/Man: La historia de Christopher Reeve” 

@lamoviola

Todavía hay mucho que escribir respecto a la más reciente edición del FICM en su edición 22. Filmes excelentes, otros no tanto y algunos, como todo evento de este calibre, pues más bien fallidos. Hemos dado cuenta en este espacio de todos los casos.

Pero no solo de lo festivalero se vive. Hay algunos trabajos que son de algún modo dulces que alguno se come. Una especie de postre que en los hechos son películas de índole más comercial y que tienen asegurado su estreno. Es el caso de “Super/Man: La historia de Christopher Reeve”.

Proyectado en el marco de la Sección de Estrenos Internacionales y dirigido por Ian Bonhöle y Peter Ettedgui, quienes tienen también el crédito de guionistas junto con Otto Burnham, es un trabajo de impecable estructura. Por un lado, llega a su cometido: conmover, sensibilizar, y por otro, matizar la leyenda, lo cual le da autenticidad y credibilidad.

Y es que estamos ante una historia sumamente poderosa: un chico con una familia rota, Reeve, que se convierte en una leyenda, enfrenta el éxito, la tragedia y levanta el vuelo. El hecho en sí mismo es cinematográfico. Pero también, tiene la inteligencia desequilibrar. Ya avanzado el filme y sin caer en estridencias, vemos matices.

Un ritmo que nunca decae, jamás pierde la estructura de lo que sobre todo quiere contar: la tragedia y la redención, sin olvidar como puente y no como fin, un personaje de la cultura pop y el hombre que le tocó cargar la pesada capa.

Es verdad, que al principio repasa la historia, sin desperdicio, de cómo se filmó “Superman” (Donner, 1978), lo que implicó para un joven actor con ambiciones artísticas –estudiaba ni más ni menos que en Julliard, la escuela de actuación de más prestigio en Nueva york-, el golpe a la fama, algunos incidentes durante el rodaje, que dan ritmo y simpatía, pero también somos testigos, ya avanzado el documental, de las dudas de Reeve, sus defectos, sus virtudes.

Obvio, el quiebre llega con su accidente del 27 de mayo de 1995. A partir de ese momento, el documental adquiere otro tono, conmovedor pero nunca meloso: poner énfasis en la vida de un hombre, con dos matrimonios a cuestas, el primero con la agente de modelos británica Gae Exton, el segundo con la actriz teatral Dana Morosin , con quienes procreo tres hijos. Sus omisiones de pareja, sus ausencias como padre, en boca de sus hijos, quienes siempre tratan todos los temas con respeto y sinceridad. El lidiar con la fama. Y el saber que la misión que decide tomar de ser voz de personas con discapacidad va en serio.

Lo importante, es un oficio impecable narrativo, que en los matices toma veracidad y en cierto melodrama, no podría ser de otra forma, suma ritmo para el gran público.

Su relación amistosa con Robin Williams, a quien le afectó mucho el accidente de su amigo, la sinceridad, en material de archivo, que es de lo mejor de la película: su experiencia de trabajar con Marlon Brando, Jeff Daniels confesando cierta envidia cuando a Reeve lo citaron para audicionar para “Superman”, y una buena cantidad de estrellas de Hollywood dan testimonio sobre quién era el hombre y no la estrella.

Pero sobre todo, la memoria de sus hijos, en especial el más pequeño Will, al recordar no al superhéroe, sino a su padre. El filme es la vulnerabilidad de la fama, pero también el encontrarse, no como destino manifiesto sino a pesar de todo, incluso desde la imperfección con la esencia del heroísmo.

En los términos de lo comercial, digamos, ha sido uno de los platos fuertes de esta edición del FICM. Muy buenos resultados en general y como debe de ser un verdadero festín de cine.