La Moviola | FICM: Lost Country y Viva Varda!

Dos polos en una sesión fílmica. La coming of age de vocación social dentro de una ficción histórica y el recuento de una vida lúdica en un documental. Lost Country (Vladimir Perisic, Francia, 2023) y Viva Varda! (Francia, 2023), no pueden ser más distintas entre sí, pero en esa diferencia generan reflexión.

La primera, dentro de la Sección Semana de la Crítica en la más reciente edición de Cannes, es un doloroso viaje de madurez de un adolescente en la Serbia de Slobodan Milosevic, de manera precisa durante las manifestaciones que hicieron obreros y estudiantes contra el régimen en 1996.

En Lost Country (Serbia, Francia, Croacia, Luxemburgo, 2023), no hay suburbios ni noviecitos que se besan por primera vez. La ruptura y la rebeldía, además de una valiente crítica política a la traición de ideales, son el hilo conductor de este largometraje. No es ajena a las pulsiones del género pero si evade complacencias. El punto de no retorno son la duda y romper con el origen la única salida posible.

Stefan (Jovan Ginic) es un adolescente de 15 años que vive algo más que cómodo gracias al trabajo de su madre, como vocera del partido de izquierda gobernante y que encabeza Milosevic. Ambos tienen una excelente relación y el chico no parece dar mayores problemas.

Pertenece a un grupo de amigos que poco a poco se interesan en la política, a la par que la confrontación social de su país crece. El gobierno dará su cara represora y la madre de Stefan, se hará cómplice del régimen, ante la mirada confusa del chico y el activismo de sus amigos, que ahora le muestran desprecio: uno de ellos le rechaza la invitación para el completar dinero para una baguette, mientras que la madre de otro lo corre de su casa.

Lost Country va mucho más allá del viaje de madurez y ruptura que enfrenta el protagonista. La película, es una metáfora política de la rebeldía o la cómoda pasividad. Dura mirada también a la traición de ideales, de una izquierda aburguesada y que premia el silencio y el conformismo. Stefan, tendrá que decidir de qué lado está.

La protesta como salvación y expiación pero también como definitiva ruptura. Del otro lado, se encuentra Viva Varda! (Pierre-Henri Gibert, 2023), un documental lúdico, pero emotivo sobre Agnes Varda, una de las más importantes cineastas de la historia y pionera de la Nueva ola francesa.

Con material de archivo inédito, el director deja ver a una mujer apasionada de la vida y su arte. El amor a sus hijos, su matrimonio con Jacques Demy, y el particular punto de vista que tuvo del tiempo que le tocó vivir.

En realidad, el documental no muestra a una Agnes Varda diferente a la que se sabe públicamente, pero sí reafirma que la cineasta, fallecida en 2019, poco después de terminar su autobiografía fílmica Varda por Agnes, que se proyectó hace algunos años también en Morelia, era una mujer adelantada a su tiempo y siempre a contracorriente.

Dos polos pues, dentro de la programación del Festival, que en sus diferencias generan reflexión: la rebeldía como el único camino posible de la expiación y búsqueda.