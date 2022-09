La moviola | House of Hammer: Tenemos que hablar de Armie

Los más oscuros secretos de la ya caída en desgracia súper estrella se revelan en la nueva serie documental de HBO MAX, House of Hammer. Un relato escalofriante de las acusaciones de violencia y abuso sexual, control y sobre todo poder, mucho poder que rodea -aún- al actor de El llanero solitario (Gore Verbinski, 2013), mega fracaso en taquilla protagonizada también por Johnny Depp, que por las mismas andaba y casi no la libra. Pero esa es otra historia.

Tendencia mediática –y como no, el asunto a nivel periodístico tiene mucho de dónde contar y no tiene desperdicio–, la serie de tres episodios cada uno con una duración de una hora, explora en varios temas. Sí, por supuesto, es una estrella envuelta en un mega escándalo sexual, pero va más allá; la serie aborda el tema de los entretelones del poder en Estados Unidos, que tiene sus tentáculos en el mundo financiero y del espectáculo. Sólo así se entiende el actuar de Hammer. El tema es la cuna de la monstruosidad y dónde se origina. La esencia de la cual no se huye.

Dirigidos por Helli Hakami y Julian P. Hobbs, Una bomba de amor, Los pecados del padre y La ruta del dinero, se adentran in crescendo en algo que parece al principio es un asunto privado, extraño, pero más mediático que otra cosa. Conforme avanza la serie, y el primer episodio, el centro toma forma y las cosas se enturbian.

De algún modo, el relato se conduce como culebrón de una familia en las mieles del poder, desde donde se puede tener en la nómina a políticos y ayudar una carrera fílmica. Ante el comportamiento de Armie, J.R es una blanca paloma. Este ritmo contribuye a dotar al relato de tensión en todo momento. Nada mal para los cineastas debutantes.

Y es que parece que con este trabajo el sub género documental de estrellas caídas en desgracia dan un giro: ya no es el ascenso, la caída y la redención, sino la denuncia pública que deja dudas e inquietudes sobre una industria poderosa como la del espectáculo.

La realidad es que a pesar de lo importante de las denuncias, algunas escalofriantes en las que incluso se menciona el canibalismo, lo que destaca en la serie es la forma pausada al principio, como se exponen los hechos. Un episodio introductorio que remata con la aparición de la tía de Hammer, Casey, Casey, autora de un libro que denuncia a toda la familia y expone una miasma de corrupción y abusos.

De escándalos sexuales se alimenta el morbo hollywoodense, basta recordar el primero de este tipo en la década de los veinte con las acusaciones al comediante Roscoe Fatty Arbuckle que resultaron falsas por cierto, pero en el caso de House of Hammer, la trama es la Norteamérica profunda del capitalismo al servicio de la impunidad.

De algún modo, la serie retoma también la tradición de E! True Hollywood Story, que a finales de la década de los noventa y principio del milenio fue parte de la cultura pop.

Basada en un sabroso morbo que balconeó a toda la industria el programa no dejó títere con cabeza o reputación. Se extrañan por cierto, esos buenos episodios.

La caída libre de una estrella en ascenso, con testimonios de chicas que mantuvieron una relación con Hammer : Courtney Vucekovich y Julia Morrison, la verdad es que lo dejan a uno con la boca abierta.

Llámelo por su nombre, la serie es escalofriante pero adictiva.

@lamoviola