La moviola | La novena, en punto muerto

Dominic Toretto (VinDiesel), tiene un hermano y por supuesto es malvado. La novena secuela de la franquicia Rápido y furioso o Rápidos y furiosos iniciada en 2001 ha perdido el pudor de plano. El espíritu original de adaptar la idea que como productor tuvo Roger Corman en 1955 con The fast and the furious nunca estuvo cerca, pero la serie con sus nueve secuelas y un spin off ha tenido regulares y malos momentos lo que no impide que sean un verdadero blockbuster.

En la entrega actual Fast &furious 9 (Justin Li, 2021) el cinismo permea en la historia. Una mezcla de pretensiones a la james Bond, Papá soltero y Los peligros de Penélope en la que se recurre a la autoparodia para justificar la nula trama y las incongruencias en pantalla.

A la entrega actual, además de su excesiva duración la sazonan frases sacadas de lo más chabacano de Osho: No importa lo alto sino lo fuerte y cosas que se la pasan recitando los personajes toda la trama. Son los peligros de buscar complacer al público escena por escena.

En esta ocasión Dominic (Diesel), nos informa que tiene un hermanito el cual parece ser culpable de matar a su padre años atrás, cuando eran adolescentes. Jakob Toretto (John Cena) además pertenece a un grupo de terroristas que ponen en peligro al mundo y ahí entra el ya viejo grupo de forajidos. Poco que decir entonces de la trama, con cortes rápidos no vaya a ser que el público objetivo piense un poco.

Esta novena entrega está pensada para homenajearse con auto referencias en todo momento y una muy buena parte del elenco de la franquicia. Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuele, en fin. Hasta Helen Mirren metida con calzador.

¿Resultan entretenidas las escenas de acción? Digamos que sí, pero nada del otro mundo. Es el tipo de cine que se puede comparar con una hamburguesa de comida rápida: la misma cantidad de pan, de carne y de pepinillos. Receta al punto para consumo masivo. ¿Se convertirá en un éxito en taquilla? Casi seguro, lo cual no implica que la serie ya tiene un franco desgaste y que ha sido explotada de manera indiscriminada. Lo que sí es un hecho es que es uno de los filmes que abren el retrasado verano cinematográfico del 2021 y un buen taquillazo no hace daño.

Nada que sí a usted le gusta ponerse en punto neutro a la hora de ver un filme y de plano no pensar en nada, pero en verdad en nada, este filme medio le va a gustar.

¡Ah¡ y por ahí sale Kurt Russell.