La moviola | Lightyear: ¡A la franquicia y más allá!

Lightyear es un muñeco muy lindo y famosón y lanza su franquicia como un spin off. Se desenreda el sueño con chistes de cajón y aunque se da tirones, no llora y así, así. Bueno, la idea es esa. El caso es que su malvada Majestad de las orejas grandes y para no dar respiro al respetable, ha tenido la genial idea de explotar a uno de los personajes icónicos del binomio Disney-Pixar: Buzz Lightyear. Lo hace sin corazón, e incluso no deja muy bien parado a Andy.

El dato duro es que el filme, dirigido y escrito por Angus MacLane, en su debut en un largometraje como cabeza de proyecto, de hecho toma algo de una serie animada sobre el personaje, hecha hace algunos años. El problema al fin no es ese. Lo principal es que en aras de decantar por una suerte de historia familiar y ciencia ficción pura y dura, se deja de lado lo principal de la idea original: el corazón.

Es verdad que a nivel visual vemos homenajes a Star Wars e incluso a Galáctica, gatos robots Sox, lo mejor del filme, que adquieren alma y simpatía cual clásico de la literatura de género, pero el costo es alto. Lightyear es un producto frío, con algunos buenos gags y una historia forzada en aras de atraer a un público adulto. La apuesta le ha salido bien algunas ocasiones a Disney-Pixar, pero no es el caso en esta ocasión.

Buzz Lightyear (con voz de Chris Evans en la versión original), junto con una misión especial, quedan atrapados en un planeta hostil (no tanto como algunas agencias de relaciones públicas, que se creen dueñas del juguete de la fiesta), y para rescatar a sus compañeros, debe romper la barrera del tiempo en varias misiones.

Todos envejecen menos Buzz, incluida su amiga y confidente, Alisha, personaje que armó una medio polémica por un beso a su pareja, una chica también de la misión. A partir del planteamiento del tiempo y el espacio, inicia el tema de la ciencia ficción que a los niños poco les importa y a un público adulto patineto, el objetivo de Toy Story, le sale sobrando.

Eso sí, el largometraje está lleno de corrección política, matemáticamente calculado, pero no crea en la visión liberal de los estudios, son puro negocio.

Nada que como ciencia ficción es forzada y como filme familiar resulta frío. Es la película favorita de Andy, lo explican al principio –concedamos que es buena idea de la historia dentro de la historia-, pero como crítico, el niño deja mucho que desear.

En corto

Por fortuna hay tramas más íntegras en cartelera, no precedidas de mucha publicidad pero si con más corazón: Nosotras (Meneghetti, Francia, Luxemburgo, Bélgica, 2019), sobre dos mujeres ya maduras, Nina y Madeleine, que mantiene una relación amorosa en secreto.

La familia de Madeleine, quien ya tiene nietos, desconoce la situación, pero un acontecimiento inesperado, pondrá a prueba su amor. Trama madura que analiza también la sexualidad, el deseo y el amor entre personas de la tercera edad, vale la pena verla. Cine inteligente y sensible que quita el mal sabor de boca de tanto Blockbuster.