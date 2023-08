@lamoviola

En una escena de Megalodón 2 (Ben Wheatley, 2023), un villano de marcado acento español (interpretado por Sergio Peris-Mencheta), le reclama a Jonas (Jason Statham), no recordar su rostro ya que hace años habían tenido una batalla. Nuestro alopécico héroe con su voz entre gangosa y aguardientosa, le responde: “no me puedo acordar del rostro de todos los imbéciles”. El momento, gracioso e inofensivo, es la esencia, el mar profundo de esta secuela.

Porque el filme, ya no en manos del hábil Jon Turteltaub, responsable de asuntos como National Treasure: Book of secrets, sino de Wheatley, un director más bien discreto de quien se pueden destacar algunos episodios de Doctor Who, entrega una segunda parte ligeramente menos anodina que la anterior, y es de una bobería que navega sin culpas ni hipocresías. No alcanza a ser una parodia de género de asuntos como Alerta en lo profundo (Reni Harlin, 1999) pero tampoco niega sus referentes en algunos muy buenos momentos y que lo que toma en serio es que en el fondo estamos ante una divertida tomadura de pelo.

A quien sí tiene al frente de la producción es a Lorenzo di Bonaventura, ejecutivo detrás de asuntos como Transformers y G.I .Joe. Una película de oficio efectivo y nulas pretensiones, aunque su origen, la primera parte, esté en una novela, Mega: A novel of deep terror de Steve Alten, premisa que tienen sus orígenes en Michael Chrichton y que conserva esa esencia en la secuela.

Lo de los megalodones es el mero pretexto para que Statham salve el ecosistema de unos villanos que pretenden hacer un gran negocio con los recursos del mar, solape a su metiche hija adolescente Meiying (Shuya Sophia Cai) que por supuesto se mete en un submarino a escondidas y ahí empieza el relajo, además de tener que convivir con su infantil cuñadito (Jing Wu), que dizque le habla de tú a los cachalotes, que nomás hacen actuación especial. Son lo de menos en medio de persecuciones de piratas, chistes bobones y efectivos y dinosaurios de lo que sobró en la bodega de Jurassic Park.

Como sea y por increíble que parezca, el asunto funciona y sirve el cocktail para que nuestro amigo Statham se haga de su franquicia, en la que se puede lucir a sus anchas y no tiene a un Stallone o anexas que le estorbe.

Con todo y su ligereza, frivolidad, descuido cerebral, hay que concederle a la película que tiene momentos, pocos, en los que se esfuerza. Muy bueno el momento de la caminata en el mar, que hace referentes también a asuntos como El abismo negro (Gary Nelson,1979) o el personaje adicto a los cómics, miembro de la tripulación, que se muere de forma trágica y estúpida en la primera mitad de la película.

Dista, pero mucho, de ser un filme de exquisiteces pero no se le pueden negar buenos momentos, que en pantalla grande se disfrutan. Eso sí, los mentados tiburones apenas aparecen pero en medio del desastre es lo de menos.