La moviola | Observada y los zombies: Entre lo tibio y el talento que ya está 

Artesanal en el mejor de los casos, con tufillo de telefime, Observada (Chloe Okuno, 2022) resulta mezquina en sus variantes de género –muy pocas–y tediosa en su corrección. Una obra de ambición menor con pocos buenos momentos y un suspenso tan correcto que invita al bostezo.

El asunto resulta desconcertante porque a pesar de la falta de pasión que se siente en el ritmo e historia, Observada –Watcher–, se estrenó en el Festival de Sundance, en la categoría dramática. Y sí, pesa más este tono, que un supuesto suspenso muy tibio, que sin embargo se da el lujo de hacer su homenaje a Hitchcock en un cine, quizá la mejor escena del largometraje.

Y que conste que es indiscutible la corrección con que la directora lleva la historia. Tal vez ese sea su principal problema: Observada, no busca, no encuentra, pero tampoco apasiona. Su problema no es de ritmo, es de pulso. Si nos atenemos al manual, tal vez no haya que criticar, pero de corrección está formado el camino de la abulia. En fin.

Julia (Maika Monroe, tibia como nada), es una chava aspirante a actriz que ha renunciado a sus ambiciones para seguirle los pasos a su pareja Francis (Karl Glusman), un ejecutivo de medio pelo, quien recibe una buena oferta para ir a Bucarest. La llegada es traumática para los dos, entre los problemas del chavo, cansado eterno de las jornadas laborales y citas con los clientes y la soledad de Julia, la vida en sus mejores momentos es monótona.

Así les va la vida, hasta que un día la joven descubre que el vecino de enfrente Daniel (Burn Gorman, de casting impecable ), la observa en todo momento. Y sí, a partir de este punto, inicia un juego psicológico pero muy básico y predecible, del gato y el ratón.

Aparecen de forma coral los vecinos de Julia, personajes más bien bufos, de las pocas audacias que tiene el filme, y una vecina que se convierte en confidente, Irina (Mãdalinã Anea), quien de plano es la única que le cree. Todos en algún punto se avientan la puntada de decir: ‘si sí hablo inglés’, y así la directora, le da una solución muy chambona al asunto del idioma.

Al final, hay una vuelta de tuerca, moralizante y culposa, muy a tono con los tiempos, que no es que este mal, pero dista mucho de estar bien. Ese es el problema.

En corto

De vez en cuando uno se lleva sorpresas agradables. Es el caso del corto Hasta que la muerte nos separe del estudiante de cine Alan García Vázquez, dentro del Smartfilms México 2022. Una historia en la que los zombies son un puente para reflexionar sobre el amor.

La mezcla de género y la audacia y riego creativo junto con una buena realización cosechó buenos aplausos y no cabe duda que vienen generaciones creativas en el mundo del cine que no tienen miedo a tomar riesgos.

El cine es pasión y no nada más receta. En fin, en esto a uno le toca ver unas por otras.